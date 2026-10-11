Con la premisa de cortar una racha adversa en el torneo doméstico y con el foco puesto en la recta final de la temporada regular, Inter Miami contó este sábado por la noche con un brillante Lionel Messi para la goleada 4-0 ante DC United en el Chase Stadium (Nu Stadium), en el marco de una nueva jornada de la MLS 2026.

El encuentro estuvo marcado por el regreso de Messi al equipo rosado tras su emotiva despedida de la Selección Argentina. Y pese a los dos tantos de Luis Suárez en la primera mitad, la figura del argentino emergió en el complemento con dos buenos tantos, uno tras la asistencia del uruguayo y tro con una definición espectacular tras una gran jugada individual.

Dirigido tácticamente por Cristian González, el equipo se ubica en el tercer puesto con 46 unidades, compartiendo línea con New England Revolution y a 14 puntos del líder Nashville. Pese al bache liguero, el conjunto floridano llega entonado tras consagrarse campeón de la Campeones Cup ante Cruz Azul, un envión anímico que buscará trasladar al certamen local.

El gran imán de la noche será la reaparición de Lionel Messi con la camiseta de Inter Miami luego de su histórica y recordada despedida de la Selección Argentina, disputada el pasado martes ante Benín en el Estadio Monumental, donde coronó su noche con una gran actuación, un gol y dos asistencias en el 3-0.

De vuelta en el búnker de Florida, el capitán retoma su rol estelar en el equipo: con 21 goles en la actual temporada de la MLS, el rosarino se perfila nuevamente como el principal candidato a quedarse con el premio al jugador más valioso (MVP) de la competencia.

Del otro lado del campo, el DC United tampoco atraviesa su mejor versión y urge de un triunfo para mantener encendidas sus chances matemáticas de ingresar a los playoffs.