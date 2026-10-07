El sanjuanino viajará el 27 de octubre para participar en parkour en los CAU. Llegará tras integrar la Selección Argentina y competir en un Panamericano.

El atleta sanjuanino Matías Reggio viajará el 27 de octubre para competir en los Juegos Argentinos Urbanos (CAU), que se extenderán hasta el 30 de octubre e incluirán al parkour entre sus disciplinas. La participación lo ubica nuevamente en una competencia nacional después de haber integrado la Selección Argentina de Parkour y de representar al país en un Panamericano. El dato es relevante porque consolida su recorrido en una disciplina que exige preparación física y control técnico en circuitos de alta dificultad.

Reggio lleva ocho años entrenando parkour y actualmente se desempeña como atleta profesional. Su incorporación al seleccionado nacional fue el resultado de ese proceso de trabajo sostenido, que también lo llevó a competir en una cita panamericana. Según su propio testimonio, esa experiencia significó el cumplimiento de un sueño deportivo.

Antes de aquel Panamericano, el sanjuanino realizó una preparación de tres meses con entrenamientos de lunes a sábado y jornadas de varias horas. Ese esquema no se limitó al aspecto físico, sino que también incluyó el trabajo mental para controlar los nervios y afrontar la presión de una competencia internacional. En una disciplina donde cada movimiento puede definir el resultado, ese componente resulta parte central del rendimiento.

Uno de los objetivos que se propuso en esa competencia fue completar la pista sin errores, y logró hacerlo. Se trató de su primera experiencia en un circuito de esa exigencia en el plano internacional, lo que le permitió sumar rodaje frente a escenarios de mayor complejidad. Ese antecedente funciona ahora como base para la nueva presentación en los CAU.

Próxima competencia Reggio mantiene su rutina de entrenamiento de lunes a sábado y volvió a concentrarse en la preparación física y mental para la cita de fines de octubre. Su participación en los Juegos Argentinos Urbanos será una nueva oportunidad para representar a San Juan y medirse en el circuito nacional del parkour. La fecha de viaje y el desarrollo del certamen marcan el próximo hito de su calendario deportivo.