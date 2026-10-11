La Selección Argentina femenina de hockey sobre patines, Las Águilas, perdió por 3-1 ante España en la final de los World Skate Games 2026, disputados en Asunción, Paraguay. Con ese resultado, el equipo nacional terminó como subcampeón en la categoría Senior Damas.

Los goles del conjunto español fueron convertidos por Sara Roces, Marta González Piquero y Aina Florenza. El descuento argentino lo anotó Lucía Maldonado, en un partido que definió el título de la disciplina entre dos de las selecciones con mayor recorrido internacional.

Antecedente deportivo

Argentina llegó al encuentro decisivo con la posibilidad de sumar una nueva consagración internacional. La final enfrentó a dos potencias del hockey sobre patines mundial en una competencia organizada en la capital paraguaya, con el título máximo en juego.

Vínculo con San Juan

El seleccionado argentino contó con una presencia relevante de jugadoras vinculadas al hockey sanjuanino, una disciplina con fuerte desarrollo en la provincia. Ese dato mantiene el interés local sobre el rendimiento del equipo en torneos de alcance mundial, por el peso que tiene San Juan en la formación y competencia de esta especialidad.

Pese a la derrota en la final, Argentina cerró su participación con el subcampeonato mundial y España se quedó con el título en Asunción. El resultado deja como referencia inmediata la actuación del plantel nacional en el certamen y el lugar que ocupó el hockey argentino en la definición de 2026.