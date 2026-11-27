El club de Rivadavia quedó afectado por las lluvias de la noche del jueves y la madrugada del viernes. La institución informó daños en dos sectores del predio y convocó a colaborar con la recuperación.

Las intensas precipitaciones de la noche del jueves y la madrugada del viernes inundaron las canchas de Huazihul, en Rivadavia, y obligaron a la institución a evaluar la magnitud de los daños antes de iniciar las tareas de reparación.

Según informó la cuenta oficial del club, las zonas más afectadas del predio fueron la cancha número 3 de rugby y la de hockey sintético. La entidad no precisó aún el alcance material de las pérdidas ni el costo de la recuperación, que quedará sujeto al relevamiento técnico que se realice cuando las condiciones lo permitan.





Relevamiento pendiente En su mensaje institucional, Huazihul señaló: “Sabemos que no es un momento fácil, pero Huazihul tiene casi 100 años de historia y una gran familia que siempre estuvo presente en los momentos difíciles”. La referencia al aniversario resume el peso deportivo y social del club en la comunidad de calle Coll. La prioridad inmediata es determinar si el agua afectó la superficie de juego, la infraestructura complementaria o ambos sectores.





Antecedentes deportivos La contingencia interrumpe un período de resultados favorables para la institución. El club venía de un año destacado en rugby, tras obtener la Copa de Plata y disputar la posibilidad de acceder a la máxima categoría de la disciplina en Cuyo. En hockey, además, atravesaba una etapa de crecimiento y buenos resultados, de acuerdo con la propia comunicación del club.

Recuperación Desde la dirigencia convocaron a los socios a colaborar con las tareas de recuperación una vez que sea seguro iniciar los trabajos. El club no informó plazos para la reparación ni un cronograma de reapertura de las canchas, por lo que la evolución del predio dependerá de la evaluación de daños y de las condiciones climáticas de los próximos días.