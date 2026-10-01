El seleccionado italiano Senior masculino continúa su preparación en San Juan de cara al certamen que disputará junto a Argentina, Chile y Angola.

La Selección de Italia Senior masculino completó este jueves su segundo entrenamiento en el estadio Aldo Cantoni, donde continúa con su preparación para el cuadrangular amistoso internacional que se disputará en San Juan los días 5 y 7 de octubre.





El combinado italiano se encuentra en la provincia como parte de su puesta a punto para los World Skate Games Asunción 2026. Durante su estadía, el plantel aprovecha la infraestructura deportiva sanjuanina y el escenario del Aldo Cantoni, uno de los espacios de referencia del hockey sobre patines a nivel nacional e internacional.





El cuadrangular reunirá a cuatro seleccionados de primer nivel: Argentina, Italia, Chile y Angola, que protagonizarán una serie de encuentros preparatorios en el marco de su camino hacia la competencia mundial.





La presencia de estas delegaciones internacionales vuelve a poner en valor la capacidad de San Juan para recibir eventos deportivos de jerarquía y fortalecer su posicionamiento como sede internacional del hockey sobre patines.