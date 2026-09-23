El argentino correrá este jueves en el Gran Premio de Azerbaiyán, con dos prácticas libres en el Circuito Callejero de Bakú. La carrera será el sábado por el Día del Recuerdo en ese país.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) iniciará este jueves su actividad en el Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la decimoquinta fecha del campeonato de Fórmula 1. La programación incluye las primeras dos prácticas libres en el Circuito Callejero de Bakú, un trazado de 20 curvas y 6,003 kilómetros. La presencia del argentino se da en una etapa avanzada del certamen, en la que cada sesión suma referencia técnica para la clasificación y la carrera.

La primera tanda de entrenamientos está prevista para las 5:30, mientras que la segunda se disputará a las 9. El viernes, la tercera práctica libre comenzará también a las 5:30 y la clasificación se realizará a las 9. El cronograma marca que el orden de trabajo será clave para ajustar los monoplazas antes de la definición de la grilla. En este tipo de circuitos urbanos, la evolución de la pista suele condicionar el rendimiento entre una sesión y otra.

Carrera el sábado

La carrera del Gran Premio de Azerbaiyán está programada para el sábado a las 8, una excepción respecto del calendario habitual de la categoría. La modificación responde a que el 27 se conmemora el Día del Recuerdo en Azerbaiyán. Ese cambio de fecha altera la secuencia normal de trabajo de los equipos y concentra la definición del fin de semana un día antes de lo habitual.

Momento del argentino

Colapinto llega a esta fecha tras terminar séptimo en España, resultado con el que sumó seis puntos y alcanzó los 27 en el campeonato. Con esa cosecha ocupa el duodécimo lugar de la tabla. Para Alpine, el fin de semana en Bakú ofrece una nueva referencia competitiva en una temporada en la que la regularidad en clasificación y carrera incide directamente en la suma de unidades.

Tabla de la punta

En la lucha por el título, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), con 292 puntos. Lo sigue el británico George Russell (Mercedes), a 81 unidades. El dato relevante para esta instancia del campeonato es que la diferencia entre ambos todavía deja margen matemático, aunque el italiano de 20 años mantiene la ventaja más amplia de la temporada. El próximo hito del fin de semana será la clasificación del viernes, que ordenará la grilla para la carrera del sábado.