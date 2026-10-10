La Federación Portuguesa de Fútbol abrió un procedimiento disciplinario y aplicó una medida preventiva. El caso quedó en manos de su comité de instrucción.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) suspendió provisionalmente a Cristiano Ronaldo por abandonar voluntariamente la concentración de la selección de Portugal tras un conflicto interno con su entrenador Jorge Jesús.

La entidad informó que “se determinó una suspensión preventiva no automática del jugador y se le otorgó carácter de urgencia”, en el marco de un procedimiento disciplinario iniciado para evaluar la eventual relevancia de los hechos denunciados. La medida impide que el delantero participe de la selección hasta que se conozca la resolución final del caso.

Según el propio Cristiano Ronaldo, el conflicto se originó porque no se habría cumplido un acuerdo sobre los minutos que iba a jugar. El delantero reconoció que estuvo mal, pidió disculpas a sus compañeros y a los hinchas, y descartó retirarse de la selección.

Antecedentes del conflicto

Portugal le ganó 2 a 1 a Noruega por la UEFA Nations League, pero el foco quedó puesto en la situación del capitán portugués. El futbolista del Al Nassr permaneció en el banco de suplentes y no ingresó, lo que derivó en su salida de la concentración. Al finalizar el encuentro, no saludó al público junto con sus compañeros y se retiró directamente al vestuario.

Trámite disciplinario

El comunicado oficial de la FPF señaló que el 9 de octubre de 2026 se inició un procedimiento disciplinario contra Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro para determinar la posible relevancia disciplinaria de los hechos denunciados el 7 de octubre de 2026. La entidad agregó que el expediente fue remitido el 10 de octubre de 2026 al Comité de Instrucción Disciplinaria de la FPF y que se excluyó su publicación hasta la finalización de la investigación.

La definición del caso quedará ahora en manos de ese órgano interno, que deberá resolver si corresponde mantener o modificar la suspensión preventiva. Hasta entonces, el delantero permanecerá apartado de la selección portuguesa bajo una medida que, según la FPF, tiene carácter de urgencia.