Gastón Gaudio confirmó que será candidato a presidente de Independiente en las elecciones del 13 de diciembre y sostuvo que ya tiene “todo arreglado” para presentarse. En una entrevista con Radio La Red, explicó que su propuesta incluye profesionalizar las áreas del club, fortalecer las inferiores y mantener a la institución como asociación civil. El anuncio lo ubica como el cuarto postulante que hizo pública su intención de competir, detrás de Enrique Quique Sacco, Luciano Nakis y Daniel Bertoni.

Decisión y armado político

Gaudio afirmó: “Sí, me presento como candidato a presidente. Eso ya está decidido”. Agregó que fue “una decisión difícil” y que la venía postergando por compromisos personales y viajes. También planteó que le gustaría que, en el futuro, los distintos sectores puedan trabajar juntos por el club, aunque aclaró que no considera que ese sea el momento. Su espacio estará respaldado por las agrupaciones “Gente de Independiente” y “Puro Sentimiento Rojo”.

Proyecto deportivo

Uno de los ejes que expuso fue la profesionalización de las distintas áreas, con la referencia del París Saint-Germain como modelo de organización. “Tenés que poner gente idónea en cada lugar”, sostuvo. En ese esquema, dijo que las divisiones inferiores son “el patrimonio del club” y confirmó que ya definió quién será su director deportivo, aunque no reveló el nombre. También mencionó contactos con Joan Patsy, Víctor Orta y Alberto “Beto” Alfaro Moreno.

Bochini y SAD

El extenista aseguró que Ricardo Bochini será su asesor futbolístico. “¿Quién es nuestro ídolo máximo? Bochini. Va a estar con nosotros. Ya hablé con él”, afirmó. En paralelo, marcó su rechazo a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y sostuvo que su proyecto apunta a sostener a Independiente como club con áreas profesionalizadas, autonomía deportiva y sin acuerdos con representantes. También dijo: “No quiero a nadie del pasado”, al referirse a la conformación de su equipo dirigencial.

Recursos y próximos pasos

Gaudio señaló además que ya cerró un sponsor para la camiseta y que ese acuerdo fue decisivo para avanzar con su candidatura. Dijo que se trata del “mejor contrato que tuvo Independiente a nivel sponsor en toda su historia”, aunque no dio cifras ni identificó a la empresa. Aclaró que el vínculo incluye la publicidad en la camiseta y no el naming del estadio. En el plano deportivo, mencionó a Matheu y Tuzzio como nombres que deberían seguir, mientras que dejó en suspenso cualquier definición sobre el plantel hasta después del cierre del campeonato y de la clasificación a las copas.