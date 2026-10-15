El Puyutano cerró la fase regular con 42 puntos y quedó arriba de la tabla. En cuartos volverá a enfrentar a Unión, a partido único en su cancha.

La fase inicial del Torneo Clausura de Primera A del fútbol sanjuanino concluyó con la victoria de Desamparados por 3 a 1 sobre Unión en el estadio 12 de Octubre. Con ese resultado, el equipo de San Juan llegó a 42 puntos y aseguró el primer puesto de la tabla de posiciones. La ubicación final determina la localía en los cruces de eliminación directa que comienzan ahora. En ese esquema, el líder de la fase regular obtiene la ventaja de jugar en su estadio.

El partido tuvo un desarrollo cambiante desde el inicio. Joaquín Araya puso en ventaja al Azul a los 35 minutos del primer tiempo. Cuando se jugaba el tiempo agregado de esa etapa, a los 46 minutos, Omar Benavídez marcó el empate para Desamparados. Ese gol modificó el cierre del primer tiempo y dejó el encuentro igualado antes del descanso.

Definición en el complemento

En la segunda parte, el conjunto visitante resolvió el resultado a su favor. Matías Gómez anotó el segundo tanto a los 20 minutos y Daniel Castro estableció el 3 a 1 definitivo a los 35. La victoria le permitió a Desamparados terminar en lo más alto de la clasificación, un dato que incide de manera directa en el cuadro de playoffs. Para Unión, la derrota no alteró su clasificación, pero sí lo dejó como rival del puntero en la siguiente instancia.

Cuartos de final

Con el cierre de la etapa regular también quedó confirmado el cuadro de cuartos de final. Los cruces serán Desamparados-Unión, Alianza-Rivadavia, Minero-Trinidad y Marquesado-9 de Julio. La definición será a partido único y en la cancha del equipo mejor ubicado en la fase regular. Ese formato reduce el margen de error y otorga valor deportivo a la posición obtenida en la tabla.

En consecuencia, Desamparados volverá a enfrentarse con Unión en busca de un lugar en semifinales. El partido se jugará en el estadio del Puyutano, por haber terminado primero en la clasificación. La instancia siguiente dependerá de esa única eliminación directa, sin serie de ida y vuelta. El cuadro quedó definido y el próximo paso será la disputa de los cruces en el escenario del mejor ubicado.