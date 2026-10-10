La Selección argentina femenina jugará este sábado a las 20 en Asunción. Darío Giuliani destacó la confianza del plantel y los ajustes para la final.

La Selección argentina femenina de hockey sobre patines disputará este sábado, desde las 20, la final de los World Skate Games 2026 frente a España en Asunción, Paraguay. El equipo buscará el título mundial en una definición que lo enfrentará otra vez con el rival que lo superó por 7-1 en la fase de grupos.

En la previa, el entrenador Darío Giuliani analizó el momento del plantel y remarcó el nivel de preparación con el que llega a la definición. “Están felices, están contentas, están confiadas, saben que es muy difícil la tarea, pero están dispuestas a hacer el esfuerzo máximo, como lo hacen siempre”, expresó. El técnico vinculó esa disposición con la necesidad de sostener la concentración en un partido decisivo.

Los ajustes para la revancha

Giuliani explicó que el cuerpo técnico trabaja en modificaciones para intentar cambiar el desarrollo del cruce anterior con el seleccionado español. “Vamos a tratar de tomar algunos recaudos a ver si cambiamos lo que pasó la última vez. Esperemos que España no cambie nada, así sabemos qué va a ser, y tratar de que lo que hemos pensado y hemos decidido hacer, sirva”, señaló. También sostuvo que en aquel partido influyeron los nervios y que ese aspecto fue revisado en la preparación previa a la final.

El entrenador agregó que la concentración será una variable central para sostener el plan de juego. “Tener recaudos, un grado de concentración en algunos temas como lo requiere una final”, dijo al describir las claves que deberá cumplir el seleccionado argentino. En ese marco, el trabajo táctico aparece como una respuesta al antecedente inmediato frente a España.

El recorrido hasta la final

Argentina llegó a la definición después de vencer por 4-0 a Italia en semifinales. Ese resultado le aseguró el acceso al partido por el título y consolidó el objetivo deportivo que el plantel había trazado para el torneo. Giuliani afirmó que el equipo alcanzó “el lugar donde había que llegar” y definió la final como un partido “distinto” y “difícil”.

El entrenador también valoró el esfuerzo realizado por las jugadoras durante el campeonato y sostuvo que el plantel está preparado para sostener la exigencia competitiva. “Las chicas ya han hecho un esfuerzo enorme, están dispuestas a dar todo lo necesario para sacar un buen resultado y esperemos confiados el inicio del partido”, expresó. Con ese antecedente, la final de este sábado quedará marcada por la necesidad de convertir la preparación en rendimiento concreto frente a un rival de jerarquía.