El ecuatoriano Enner Valencia convirtió tres tantos en la victoria 3 a 2 sobre Racing. Boca accedió a la semifinal de la Copa Argentina 2026 y enfrentará a Banfield.

Boca superó por 3 a 2 a Racing y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina 2026 con una actuación decisiva de Enner Valencia, autor de los tres goles del equipo xeneize. El desarrollo del partido dejó al conjunto de Rodolfo Arruabarrena en desventaja durante buena parte del encuentro, pero la reacción se concretó en los últimos 20 minutos. El resultado le permitió avanzar a una instancia en la que tendrá como rival a Banfield.

El encuentro se disputó en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, cancha de Rosario Central. Racing abrió el marcador con goles del volante Gastón Lodico y del delantero Adrián “Maravilla” Martínez, a los 19 minutos del primer tiempo y a los 2 del segundo, respectivamente. Boca respondió con tres tantos de Valencia, convertidos a los 27, 34 y 50 minutos de la segunda parte.

Desarrollo del partido El equipo de Arruabarrena no había mostrado una primera mitad sólida y quedó condicionado por los dos goles de Racing. La remontada se apoyó en la eficacia del delantero ecuatoriano, que resolvió el resultado en el tramo final. La secuencia de goles definió un partido de eliminación directa, donde la diferencia entre avanzar o quedar afuera se resolvió en pocos minutos.

Lo que sigue Con la clasificación consumada, Boca quedó a un paso de la final del torneo y deberá enfrentar a Banfield por un lugar en esa instancia. El cruce siguiente será el dato a seguir en la Copa Argentina, que ya dejó al equipo de Buenos Aires con una serie superada y una nueva llave por delante.