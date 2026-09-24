La venta comenzará a las 18 por Deportick. El partido será el 6 de octubre en el Monumental, ante Benín.

La venta de entradas para el partido que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina comenzará este jueves 24 de septiembre a las 18, a través de la plataforma Deportick. El encuentro será ante Benín, el martes 6 de octubre en el estadio Monumental, con horario todavía sin confirmación.

El compromiso integrará la última de las tres presentaciones previstas para la primera ventana internacional posterior al Mundial 2026. Según la información difundida, Messi está incluido en la convocatoria para esa triple fecha FIFA, aunque no participará de los dos primeros partidos. Argentina enfrentará a Bolivia el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes y a Burkina Faso el sábado 3 de octubre en la cancha de River.

La presencia del capitán en el cruce con Benín está prevista como parte de un homenaje por su trayectoria con la camiseta nacional. Para esa ocasión, el futbolista usará una camiseta especialmente diseñada, con la bandera argentina en forma vertical, un sol de grandes dimensiones y el número 10 junto a su apellido en color dorado.

Venta y canje Los tickets podrán comprarse desde las 18 de este jueves en Deportick, para lo cual será necesario contar con un usuario registrado en la plataforma. Luego de la compra digital, los hinchas deberán realizar el canje por el ticket físico en boleterías de un estadio que todavía no fue confirmado.

Valores La organización fijó precios que van desde los $29.000 para menores de 3 a 10 años en popular hasta los $480.000 para platea media San Martín y Belgrano. También se informaron valores de $450.000 para platea baja San Martín y Belgrano, $320.000 para platea alta San Martín y Belgrano y platea media Sívori y Centenario, $180.000 para platea alta Sívori y Centenario y $90.000 para popular.