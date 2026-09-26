El Superclásico de Reserva terminó empatado por la décima fecha del Torneo Clausura Proyección. Boca estuvo dos veces en ventaja y River alcanzó la igualdad en ambas ocasiones.

River y Boca empataron 2 a 2 en River Camp, por la décima fecha del Torneo Clausura Proyección. El resultado dejó a ambos equipos con movimiento en sus posiciones dentro de sus zonas. En un partido de ida y vuelta, el conjunto visitante se adelantó dos veces y el local respondió para evitar la derrota.

El primer gol de Boca lo convirtió Kevin Ferreira. Más tarde, Franco Pérez volvió a poner en ventaja al Xeneize. River consiguió empatar en ambos pasajes: primero por un gol en contra de Julio Coria y después mediante Joaquín Flores. La secuencia marcó un desarrollo parejo, con respuestas inmediatas de uno y otro lado.

Posiciones Con este empate, River quedó en el primer lugar de la Zona A con 18 puntos. Boca, en tanto, llegó a 19 unidades y se ubicó cuarto en la Zona B. La tabla mantiene a ambos equipos en la pelea de sus respectivos grupos, a la espera de las próximas fechas del certamen.

La décima jornada dejó además un dato útil para el seguimiento del torneo: el clásico de Reserva no alteró la condición de River como líder de su zona, aunque sí le permitió a Boca sostener su ubicación dentro del grupo. El próximo tramo del campeonato será determinante para confirmar si ambos mantienen esas posiciones en la clasificación.