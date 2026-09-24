El argentino abrió la actividad en Bakú y quedó detrás de Pierre Gasly en Alpine. George Russell marcó el mejor tiempo y la carrera se correrá el sábado.

Franco Colapinto terminó 18° en la primera práctica del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, disputada en el circuito callejero de Bakú. El piloto argentino trabajó con neumáticos medios y blandos durante la tanda y quedó a casi medio segundo de su compañero en Alpine, Pierre Gasly.

La sesión inicial tuvo como más rápido a George Russell, mientras que Max Verstappen finalizó segundo. En la clasificación de tiempos, Colapinto quedó dos posiciones por detrás de Gasly, en una referencia útil para medir el rendimiento inicial del equipo en un trazado urbano exigente por sus paredes cercanas y escaso margen de error.

Agenda del fin de semana La actividad continuará este jueves con la segunda tanda de entrenamientos, prevista para las 9:00, con transmisión por Fox Sports, ESPN y la plataforma Disney+. Esa práctica será una instancia clave para ajustar la puesta a punto antes de la clasificación y de la competencia principal.

Particularidad del calendario El Gran Premio de Azerbaiyán tendrá una modificación respecto del cronograma habitual de la categoría: la carrera principal se disputará el sábado a las 8:00, y no el domingo. La organización adelantó la prueba por un feriado religioso en Azerbaiyán, lo que altera la planificación de equipos y televisación para toda la fecha.