El argentino cerró la FP2 detrás de Pierre Gasly, que abandonó por un incidente en pista. Andrea Kimi Antonelli marcó el mejor tiempo en ambas tandas.

Franco Colapinto completó las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar, penúltima fecha de la temporada de Fórmula 1, con un 12° puesto en la FP1 y un 15° lugar en la segunda tanda.

La actividad dejó señales de dificultad para Alpine, que según el desarrollo de la jornada sufrió inconvenientes en los frenos de sus monoplazas. Esa situación también alcanzó a Pierre Gasly, quien debió abandonar la FP2 luego de quedarse detenido con su auto.

Andrea Kimi Antonelli fue el más rápido en ambas sesiones y marcó el mejor registro del día. Su compañero de equipo, George Russell, también tuvo un desempeño competitivo y quedó por detrás del piloto italiano en los tiempos.

Para Colapinto, la referencia de la jornada quedó por debajo de su compañero de equipo en la segunda tanda, en un contexto condicionado por las fallas mecánicas del equipo. El argentino buscará mejorar sus registros durante el resto del fin de semana en el circuito de Lusail, donde se disputa la penúltima cita del campeonato.

La actividad continuará este sábado con la clasificación, prevista para las 15, mientras que la carrera principal se disputará el domingo desde las 13. Toda la actividad del Gran Premio de Qatar podrá seguirse en vivo por ESPN y a través de la plataforma Disney+.