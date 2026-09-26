El argentino quedó fuera en la vuelta 36 luego de un incidente en la salida de un safety car. George Russell ganó la carrera y se afirmó en el campeonato.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) abandonó en el Gran Premio de Azerbaiyán tras un choque registrado en la vuelta 36. El incidente ocurrió cuando marchaba décimo y buscó una maniobra de divebomb, una frenada tardía para superar rivales en la entrada a una curva, en la salida de un safety car (auto de seguridad).

Según la crónica de la competencia, Colapinto se pasó de largo en esa acción y terminó involucrando a su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, y al británico Lando Norris (McLaren). La consecuencia inmediata fue el abandono del argentino y la salida de carrera de los otros dos pilotos mencionados. El episodio alteró la zona media de la clasificación y dejó sin puntos a Alpine en ese tramo de la prueba.

Victoria de Russell El triunfo quedó en manos del británico George Russell (Mercedes), que dominó gran parte del fin de semana y también había sido el más rápido en la clasificación, donde quedó primero con más de ocho décimas de ventaja sobre su escolta. En carrera sostuvo el ritmo y resistió el avance final del neerlandés Max Verstappen, que terminó segundo. El podio lo completó el francés Isack Hadjar, también vinculado a Red Bull.

La competencia tuvo otros pasajes relevantes, entre ellos la bandera amarilla provocada por el choque del tailandés Alexander Albon (Williams), que abrió una ventana para los perseguidores de Russell. En el tramo final, Verstappen se acercó a la punta, pero el piloto de Mercedes conservó el liderazgo hasta la bandera a cuadros. Detrás de Hadjar se ubicaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que completaron el top 5.

También sumaron puntos los británicos Lewis Hamilton (Ferrari) y Arvid Lindblad (Racing Bulls), el francés Esteban Ocon (Haas), el británico Oliver Bearman (Haas) y el español Carlos Sáinz Jr. (Williams). Con este resultado, Antonelli continúa como líder del campeonato con 302 puntos, mientras que Russell quedó segundo con 236. La próxima fecha de la Fórmula 1 será el fin de semana próximo, con el Gran Premio de Bahréin en el Circuito de Sepang.