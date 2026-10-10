La Selección argentina Sub 19 superó a Italia y cerró el certamen con el tercer puesto. Nicolás Alonzo y Joaquín Morales marcaron dos goles cada uno.

La Selección argentina Sub 19 cerró su participación en el Mundial de hockey sobre patines en Asunción con un triunfo por 6-4 ante Italia, resultado que le permitió quedarse con el tercer puesto del certamen. El equipo nacional resolvió el partido con una producción ofensiva sostenida y con Nicolás Alonzo y Joaquín Morales como principales anotadores.

Ambos jugadores convirtieron dos goles cada uno y resultaron decisivos para orientar el desarrollo del encuentro a favor de la Argentina. Alejo Espinoza y Bautista Romero completaron la cuenta del seleccionado nacional en un cruce que mantuvo el marcador abierto hasta el tramo final.

Del lado italiano, Jacopo Reniero marcó dos tantos, mientras que Giovanni Pesavento y Elia Cardella aportaron uno cada uno. Esa respuesta mantuvo a Italia en partido durante buena parte del desarrollo, aunque no alcanzó para neutralizar la diferencia construida por el conjunto argentino.

El resultado dejó a la Argentina en el podio del Mundial Sub 19, con un cierre apoyado en su eficacia ofensiva. La definición del tercer puesto confirmó además la paridad del cruce, que terminó con diez goles y cuatro anotadores por lado.

Con esta victoria, el seleccionado nacional concluyó su camino en el torneo con una medalla de bronce y un registro final favorable ante Italia. El dato deportivo más relevante quedó fijado en el aporte goleador de Alonzo y Morales, ambos con dos conquistas en el partido decisivo por el tercer lugar.