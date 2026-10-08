Ante más de 5.000 personas en el Aldo Cantoni, la Selección se despidió con un triunfo antes de viajar a Paraguay.

La Selección Argentina de hockey sobre patines venció 3-2 a Italia en el Estadio Aldo Cantoni y cerró en San Juan su preparación para los World Skate Games 2026. El partido se jugó ante más de 5.000 personas y marcó la despedida del equipo dirigido por José Luis Páez antes del viaje a Paraguay.

El conjunto argentino resolvió el arranque del encuentro con eficacia. A los 29 segundos, Lucas Martínez abrió el marcador y, a los 6 minutos y 12 segundos, Danilo Rampulla amplió la ventaja. Ese inicio le permitió sostener la diferencia en un partido de alto ritmo, en el que Italia reaccionó en el complemento y equilibró el desarrollo.

Reacción italiana

En el segundo tiempo, Giole Piccoli descontó a los 2 minutos y 2 segundos y Davide Gavioli igualó el tanteador apenas 1 minuto y 35 segundos después. La paridad dejó abierto el cierre del encuentro y trasladó la definición al tramo final, con el público sanjuanino empujando desde las tribunas.

Definición y cierre

Facundo Bridge convirtió a los 11 minutos y 47 segundos del segundo tiempo y selló el 3-2 definitivo para la Argentina. La jornada internacional había comenzado con el triunfo de Angola por 4-3 sobre Chile, en otro partido disputado en el mismo estadio. Después del encuentro, Páez evaluó la preparación con una lectura favorable del proceso.

“El balance es positivo, no solo por lo deportivo, que a nivel resultado estuvimos bien. Destaco que el grupo está fuerte. Salimos de una etapa de preparación que tuvo a un plantel con el objetivo claro de llegar muy bien al Mundial”, señaló el entrenador argentino.

Con este resultado, la Selección cerró su etapa de trabajo en San Juan y viajará este jueves a Paraguay, donde esperará el inicio de los World Skate Games 2026. El torneo Senior masculino comenzará el próximo 12 de octubre en Asunción, fecha que ahora concentra la atención del plantel argentino.