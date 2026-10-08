La Selección argentina de hockey sobre patines ganó 5 a 4 en Asunción y avanzó en el Mundial. Espera por España o India para este viernes.

La Selección Argentina Sub 19 de hockey sobre patines eliminó a Francia del Mundial que se disputa en Asunción, Paraguay, tras imponerse por 5 a 4 este jueves. El resultado le permitió avanzar a las semifinales de los World Skate Games.

El equipo argentino sostuvo una ventaja en un partido de alto goleo y cerró la clasificación con tantos de Valentín Funes, Joaquín Morales, Alejo Espinoza y dos de Bautista Romero. Del lado francés, los goles fueron obra de Joris Echappe en dos oportunidades y Alex Louchart, también con un doblete.

La victoria mantiene al conjunto albiceleste en carrera por el título y lo ubica entre los cuatro mejores del certamen. La instancia siguiente se jugará este viernes, a las 17:30, según el cronograma informado para la competencia.

Rival a definir El adversario de Argentina saldrá del cruce entre España e India, programado para este jueves a las 20. El antecedente inmediato favorece a los españoles, que en la fase de grupos vencieron por 6 a 1 al seleccionado argentino.

Con ese panorama, la semifinal quedará definida tras el partido de esta noche y marcará el próximo paso del equipo en el torneo. El resultado también actualiza el recorrido de Argentina en una competencia que reúne a selecciones juveniles de primer nivel internacional.