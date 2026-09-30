El seleccionado juvenil perdió 5-0 ante el equipo senior sanjuanino en el Aldo Cantoni. Fue el último amistoso antes de viajar a Paraguay.

La Selección Argentina Sub 19 completó en San Juan su último ensayo antes de viajar a Paraguay, donde disputará el Mundial de la categoría. El amistoso se jugó en el estadio Aldo Cantoni y marcó el cierre de la preparación del plantel juvenil. Enfrente estuvo el seleccionado senior de San Juan, que se impuso por 5-0.

Última prueba El partido funcionó como una exigencia final para el equipo dirigido por el cuerpo técnico argentino, en una instancia pensada para medir ritmo y respuesta competitiva. Los goles del conjunto sanjuanino fueron convertidos por Franco Gómez, en dos oportunidades, Ignacio Prudkin, también por duplicado, y Gonzalo Acosta. El resultado dejó al seleccionado juvenil sin goles a favor en su despedida de la provincia.

Preparación y plantel Más allá del marcador, el encuentro permitió cerrar en cancha una etapa de trabajo previa al viaje internacional. El plantel argentino combina jugadores que vienen creciendo en la disciplina con otros que ya tuvieron participación en Primera División, según informó la crónica del amistoso. Esa mezcla de edades y recorrido competitivo fue parte del proceso evaluado antes del debut mundialista.

Agenda en el Cantoni La actividad en el estadio no terminó con el partido de los varones. Luego de ese encuentro, estaba previsto el turno del seleccionado femenino senior, que se mediría con una selección sanjuanina en otro compromiso de preparación. De ese modo, San Juan quedó como la última escala de Argentina Sub 19 antes de su partida hacia el certamen ecuménico en Paraguay.