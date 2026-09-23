La sanjuanina obtuvo el bronce en madison femenina junto a Abril Garzón. Argentina completó el podio detrás de Colombia y Chile.

La ciclista sanjuanina Maribel Aguirre, junto a Abril Garzón, obtuvo este miércoles la medalla de bronce en la especialidad madison femenina de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La dupla argentina completó los 80 giros al circuito y acumuló 14 puntos, marca que le permitió quedarse con el tercer puesto. Colombia ganó la prueba con 35 puntos y Chile fue segundo con 25, según el resultado de la competencia.

Con esa actuación, Aguirre consiguió la quinta medalla sanjuanina para la delegación argentina en estos Juegos. La presea se suma a las obtenidas por Rubén Ramos en persecución por equipos de ciclismo pista, Gonzalo Molina en BMX Racing, y Mateo Kalejman y Delfina Dibella en contrarreloj individual de ciclismo de ruta.

Agenda de ciclismo La actividad para representantes sanjuaninos continuará este miércoles con la participación de Rubén Ramos Meglioli, quien integrará junto a Marcos Méndez la dupla argentina de madison masculina. La prueba está prevista para las 12:45 y abre la posibilidad de una nueva medalla para la delegación nacional en Santa Fe 2026.

El resultado de Aguirre deja a San Juan con cinco preseas en el medallero aportado por sus deportistas en la competencia continental. La próxima referencia para esa cosecha será la actuación de Ramos Meglioli en la misma jornada.