La Albiceleste cerró octubre con la despedida del capitán y tendrá una última ventana FIFA entre el 9 y el 17 de noviembre. La AFA todavía no confirmó rivales ni sedes.

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina cerró un ciclo y dejó al equipo de Lionel Scaloni frente a una nueva etapa de preparación. La próxima referencia en el calendario será la ventana internacional de noviembre, en la que la Albiceleste podría disputar hasta dos amistosos. Por ahora, la AFA no confirmó rivales, fechas, horarios ni sedes.

La última ventana internacional del año está prevista entre el lunes 9 y el martes 17 de noviembre. En ese período, el seleccionado argentino tendrá margen para sumar partidos de preparación, aunque la programación sigue abierta. La falta de definiciones obliga a esperar la oficialización de la entidad para conocer el alcance de esa agenda.

Antes de ese tramo, Argentina completó una seguidilla de tres compromisos en octubre. El 30 de septiembre goleó 4-0 a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba; el 3 de octubre venció 7-0 a Burkina Faso en el Monumental; y este martes superó a Benín en Núñez. Ese último partido quedó marcado por la despedida del capitán, que cerró más de 20 años con la camiseta nacional.

Balance deportivo En ese recorrido, Messi fue parte de una etapa que incluyó los títulos de la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022, la Finalissima y la Copa América 2024. A esos logros se suman el Mundial Sub-20 de Países Bajos 2005 y la medalla de oro obtenida en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Con su salida, el seleccionado deberá reordenar referencias internas y avanzar en la renovación del plantel.

Próximos pasos En ese proceso, el cuerpo técnico tendrá la posibilidad de ampliar la participación de nuevos futbolistas y consolidar una estructura para el próximo ciclo. Scaloni ya había planteado que este tramo podía servir para darle más espacio a jugadores en desarrollo. En paralelo, la continuidad del entrenador sigue pendiente: su contrato vence en diciembre de 2026 y todavía debe definir con Claudio Tapia una eventual renovación.

Por el momento, la agenda de la AFA para noviembre sigue sin confirmaciones oficiales. Los amistosos, si se concretan, dependerán de la definición de rivales y condiciones de juego en las próximas semanas.