La función convierte mensajes de voz en texto sin apps externas. Se activa desde Ajustes, en Chats, y procesa el contenido en el dispositivo.

WhatsApp incorporó una función integrada que permite convertir notas de voz en texto directamente en el teléfono, sin instalar aplicaciones externas. La herramienta apunta a resolver una limitación frecuente en contextos de trabajo, reuniones o espacios con ruido, donde escuchar un audio puede resultar impracticable.

Para activarla, el usuario debe ingresar en WhatsApp, abrir Ajustes —o Configuración en iPhone—, entrar en la sección Chats y seleccionar Transcripciones de mensajes de voz. Luego debe habilitar el interruptor y elegir el idioma de preferencia en el que recibe los mensajes. Esa configuración previa permite que la aplicación procese automáticamente las notas de voz y las muestre en formato escrito.

Procesamiento en el dispositivo

La plataforma informó que las transcripciones se realizan directamente en el dispositivo móvil y no en servidores externos. Según esa confirmación, el contenido no sale del teléfono para ser procesado por terceros durante el uso de la función. Además, WhatsApp sostuvo que el sistema se apoya en el cifrado de extremo a extremo, mecanismo que impide que terceras personas accedan a las conversaciones personales procesadas por la herramienta.

Alcance de la función

El dato relevante para los usuarios es que la transcripción queda disponible dentro de la propia aplicación y no depende de servicios adicionales. En términos prácticos, eso permite leer el contenido de un audio cuando no se puede reproducir sonido, sin alterar el esquema de uso habitual de WhatsApp. La disponibilidad de esta opción queda sujeta a que el dispositivo tenga la configuración activada y el idioma seleccionado correctamente.