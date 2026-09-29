WhatsApp incorporó herramientas para ocultar conversaciones y mantenerlas fuera de la vista en la bandeja principal. La función apunta a resguardar chats sensibles o personales y agrega una capa de protección dentro de la aplicación de mensajería.

La opción se conoce como bloqueo u ocultamiento de chats y permite guardar determinadas conversaciones en una carpeta especial. Para ingresar a esos mensajes, el usuario debe autenticarse mediante huella digital, reconocimiento facial, PIN o un código secreto adicional. De ese modo, el acceso queda restringido aun cuando el teléfono esté en uso por otra persona.

Cómo opera

Al seleccionar un chat, se puede activar la restricción o el bloqueo y la conversación deja de figurar en la lista habitual. Además, las notificaciones se vuelven más discretas, porque no muestran el contenido del mensaje ni el remitente en la pantalla bloqueada. Esa configuración reduce la posibilidad de que terceros lean información privada desde el dispositivo.

Una de las novedades mencionadas es el código secreto, que permite esconder todavía más los chats protegidos. Con esa clave adicional, incluso si alguien accede al teléfono desbloqueado, no podrá ver esas conversaciones sin conocer el código. La medida se suma al cifrado de extremo a extremo, que impide que terceros lean los mensajes durante su envío.

Alcance y resguardo

La propia dinámica de estas funciones deja en manos de cada usuario una parte central de la seguridad. WhatsApp sostiene que el cifrado protege el contenido en tránsito, pero la configuración local define el nivel de resguardo dentro de la aplicación. En un contexto en el que el celular concentra información sensible, la opción de ocultar chats amplía el control sobre la intimidad digital.