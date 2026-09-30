La app permite transformar imágenes en stickers personalizados mediante herramientas de inteligencia artificial. El proceso se realiza en pocos pasos y sin edición manual.

Una nueva alternativa impulsada por inteligencia artificial permite transformar imágenes en stickers personalizados dentro de WhatsApp de manera rápida y sencilla. La herramienta combina funciones del servicio de mensajería con modelos como ChatGPT y apunta a usuarios que buscan crear figuritas a partir de fotos propias o descargadas.

La posibilidad de hacer stickers desde imágenes no es nueva, pero el proceso se simplifica con la IA. En lugar de depender de aplicaciones externas o de ediciones manuales, el sistema permite generar recortes precisos y aplicar estilos personalizados de forma casi automática. Esa integración amplía las funciones visuales disponibles en las apps de mensajería, que vienen sumando recursos para enriquecer la comunicación cotidiana.

Cómo funciona

El procedimiento consiste en tomar una imagen y pedirle a una herramienta de inteligencia artificial que la convierta en un sticker. Entre las opciones mencionadas se destaca ChatGPT en su versión con generación de imágenes, que permite subir una foto y solicitar que la transforme en una figurita lista para usar. Luego, ese archivo puede exportarse y enviarse a WhatsApp.

Según el procedimiento difundido entre usuarios, la IA se encarga de tareas como recortar automáticamente el fondo, resaltar al protagonista de la imagen y aplicar estilos como caricatura, realista o animado. En algunos casos, la propia aplicación exige agrupar varias imágenes para crear un paquete, una condición habitual dentro del sistema de stickers.

Paso a paso

Los pasos básicos son elegir una foto desde el celular, subirla a una herramienta de IA como ChatGPT, pedir que la convierta en sticker con fondo transparente, descargar la imagen generada e importarla a WhatsApp para guardarla como sticker. El uso de estas figuritas se consolidó como una de las formas más extendidas de comunicación en la aplicación, porque permite expresar emociones o situaciones sin escribir texto.

La disponibilidad de estas funciones depende de las herramientas utilizadas para generar la imagen y de las opciones que admita la aplicación de mensajería. En ese marco, el proceso se presenta como una alternativa de uso simple para quienes ya emplean stickers de forma habitual y buscan incorporar imágenes personalizadas a sus conversaciones.