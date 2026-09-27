El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, y Fundación Banco San Juan informaron la integración del jurado de la séptima edición del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales. El cuerpo evaluador estará compuesto por Victoria Hammar, Carlos Gutiérrez y Mariana Barón. La convocatoria apunta a seleccionar a los artistas que integrarán la muestra central del certamen.

Integración del jurado Victoria Laura Hammar, de San Juan, es licenciada y profesora en Artes Visuales y museóloga. Según la información oficial, se desempeña como directora del Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé y como docente de la Universidad Nacional de San Juan. Carlos Gutiérrez, nacido en San Juan en 1994, es artista y curador; es licenciado en Artes Visuales por la Universidad Nacional de San Juan y gestor cultural por la Universidad Nacional de Córdoba, y actualmente vive y trabaja en la provincia de Buenos Aires. Mariana Barón, de Mendoza, es artista, gestora cultural y docente; es licenciada en Artes Plásticas y profesora de Grado Universitario en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo.

La convocatoria para postularse permanecerá abierta hasta el 4 de octubre a través de la web del Museo Franklin Rawson, donde también están disponibles las bases y condiciones. Ese plazo define el ingreso de proyectos a una edición que busca estimular y proyectar la producción artística local. Para artistas y gestores del sector, el dato relevante es que la selección quedará en manos de tres perfiles con trayectoria en producción, formación, investigación, curaduría y gestión cultural.

Fechas y premios Las instituciones organizadoras anunciarán a los artistas seleccionados el 30 de octubre, a través de sus canales oficiales. La muestra central del premio está prevista para diciembre en la sede del museo y permanecerá abierta al público hasta abril de 2027. Durante la apertura se entregarán dos premios adquisición, de $1.700.000 y $1.300.000, además de cuatro menciones especiales sin adquisición de $200.000 cada una.

El premio se presenta como un dispositivo de circulación y proyección para las artes visuales de San Juan, con alcance provincial y nacional. En sus ediciones anteriores, según las instituciones organizadoras, funcionó como espacio para impulsar la creación, generar cruces entre artistas y discursos y fortalecer la escena artística local. El próximo hito del proceso será el cierre de la convocatoria el 4 de octubre y la comunicación de seleccionados el 30 de octubre.