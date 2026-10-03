La actividad será este domingo 4 de octubre en el Chalet Cantoni Casa Cultural. Participarán más de 80 emprendedores y habrá música en vivo.

Este domingo 4 de octubre, el Chalet Cantoni Casa Cultural será sede de una edición especial de la Feria Paseo Cantoni, organizada en torno a la celebración del Día de la Madre. La propuesta se desarrollará entre las 17:30 y las 21:30 y reunirá a más de 80 emprendedores locales. La actividad se inscribe en la agenda cultural y comercial de San Juan, con impacto directo en la circulación de productores y visitantes.

La feria ofrecerá puestos de emprendimientos locales, con opciones pensadas para compras vinculadas a la fecha conmemorativa. Según la organización, el objetivo es generar un espacio de encuentro para vecinos y visitantes, al tiempo que se brinda visibilidad a productores y emprendedores sanjuaninos. En ese esquema, la iniciativa combina consumo local, promoción cultural y una instancia de comercialización en un mismo ámbito.

Propuesta artística

Además de la oferta comercial, la jornada contará con música en vivo de Aguarena y la presencia de un DJ. Esa programación busca acompañar el recorrido por los puestos y sostener la permanencia del público durante el horario de apertura. La combinación de feria y espectáculos forma parte del formato habitual de este tipo de actividades culturales con eje en el emprendedurismo.

Desde la organización invitaron a la comunidad a participar de la feria y a aprovechar una tarde que articulará emprendimientos locales, música y actividades en un entorno cultural y familiar. La convocatoria toma como referencia la cercanía del Día de la Madre, una fecha que suele concentrar demanda en rubros de regalo y producción artesanal. La actividad quedará concentrada en una sola jornada, entre las 17:30 y las 21:30, en el Chalet Cantoni Casa Cultural.