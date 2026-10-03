La red alcanza a instituciones de nueve departamentos y suma talleres en el Centro Tecnológico del Ministerio de Educación. El 14 de octubre habrá un consejo consultivo estudiantil.

Más de 4.000 estudiantes de 11 escuelas secundarias de San Juan participan de proyectos de innovación pedagógica en el marco de la Red de Secundarias Innovadoras, una iniciativa orientada a incorporar metodologías basadas en problemas, desafíos y proyectos. La propuesta se desarrolla en instituciones de nueve departamentos y también en espacios del Ministerio de Educación, con el objetivo de ampliar las formas de enseñanza y aprendizaje en el nivel medio.

En cada escuela intervienen equipos de mejora integrados por referentes institucionales y talleristas vinculados con habilidades socioemocionales, educación financiera y alfabetización digital. Según el esquema informado, cada institución cuenta con tres talleristas seleccionados para acompañar el desarrollo de las propuestas. El trabajo combina actividades en las escuelas con instancias en el Centro Tecnológico, donde se concentran parte de los seguimientos y asesoramientos.

Seguimiento institucional El proceso incluye supervisión, acompañamiento técnico y observación de las experiencias en curso. En ese marco, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mercedes Miguel, visitaron el Centro Tecnológico y recorrieron las instalaciones, además de pasar por la Casa de Sarmiento. Durante la jornada observaron el trabajo que realizan los talleristas junto con los estudiantes.

Fuentes sostuvo que “la transformación de la secundaria tiene sentido cuando llega al aula y permite que nuestros estudiantes puedan aprender de otra manera. Queremos que participen, que puedan plantear preguntas, trabajar en proyectos y encontrar soluciones. Este proceso nos permite acompañar a las escuelas y, al mismo tiempo, escuchar lo que los jóvenes tienen para aportar a la escuela que queremos construir para el futuro”. La expresión oficial ubica la iniciativa dentro del proceso de transformación de la secundaria que la provincia sostiene desde 2024 con el programa Transformar la Secundaria.

Agenda y próximos pasos La red incorpora también a la modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos, con el propósito de extender las experiencias de innovación a distintas realidades del nivel secundario. La iniciativa se organiza en cuatro ejes: organización institucional, enseñanza y aprendizaje, acompañamiento de las trayectorias educativas y desarrollo profesional. En ese marco, las escuelas trabajan con tecnologías, alfabetización digital, educación financiera y habilidades socioemocionales, a partir de diagnósticos propios y de la articulación entre espacios curriculares.

Como próximo paso, está prevista para el 14 de octubre una instancia plenaria para conformar el Consejo Consultivo de Secundarias Innovadoras de San Juan. Allí se reunirán estudiantes representantes de las instituciones que integran la red para definir líneas de trabajo que luego serán presentadas en el ámbito nacional, previsto para el 27 de octubre.