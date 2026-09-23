La Dirección de Personas con Discapacidad inició una capacitación en LSA para personal de Lacoste. La firma incorporó a cuatro personas sordas en su Escuela de Costura.

Este miércoles 23 de septiembre, en coincidencia con el Día Mundial de la Lengua de Señas, comenzaron en la planta industrial de Lacoste, en Pocito, clases de Lengua de Señas Argentinas (LSA) para personal de distintas áreas de la firma textil. La capacitación está a cargo de una docente sorda y de una intérprete que integran los equipos técnicos de la Dirección de Personas con Discapacidad.

La iniciativa se vincula con la incorporación de personas sordas a la Escuela de Costura de la empresa, en el marco del programa Aprender, Trabajar y Producir del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. Según el material difundido, la firma sumó recientemente a cuatro personas sordas a ese espacio de formación y práctica, destinado a personas en situación de vulnerabilidad y orientado a futuras convocatorias ante vacantes.

Capacitación interna El curso se dicta en las instalaciones de la fábrica, todos los miércoles, y está a cargo de Rocío Riveros y Ana María Castro. Participan trabajadores, operarios, técnicos y profesionales de las áreas de Desarrollo de Producción, Administración, Supervisión, Calidad, Métodos y Tiempos, Mantenimiento, Recursos Humanos y Finanzas. La formación busca dar herramientas comunicacionales concretas para el trabajo cotidiano con personas sordas e hipoacúsicas.

Articulación institucional La Dirección de Personas con Discapacidad intervino en las entrevistas con quienes se inscribieron en la Base de Datos para la Inserción Laboral de Personas con Discapacidad y en la selección de perfiles según las necesidades de la empresa. Además, sus profesionales realizan acompañamiento y ajustes comunicacionales cuando resulta necesario. También trabajaron un glosario de términos técnicos de uso cotidiano en la firma, como partes de maquinaria, nombres de prendas y acciones vinculadas al proceso productivo.

Seguimiento En los primeros días de capacitación acompañaron la actividad Paula Moreno, titular de la Dirección de Personas con Discapacidad; Elizabeth Fernández, psicóloga; y Rosana Montero, licenciada en Educación, todas integrantes del organismo provincial. Fueron recibidas por Virginia Morte y Martina López, del área de Recursos Humanos de la empresa. La continuidad del curso quedó fijada para los miércoles en la planta de Pocito.