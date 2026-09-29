El operativo se hará entre el 30 de septiembre y el 9 de octubre en Rivadavia. Está dirigido a productores fuera de las zonas con aplicaciones aéreas.

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación informó que desde el miércoles 30 de septiembre y hasta el viernes 9 de octubre entregará insecticida para productores vitícolas de la provincia, en el marco de las acciones de prevención y control de Lobesia botrana, la polilla de la vid. La medida apunta a reforzar el manejo sanitario de la producción vitícola y se concreta en la actual campaña 2026/27. La distribución se realizará en las oficinas de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, en Av. Benavidez 8000 oeste, en Rivadavia, de 8 a 12:30.

Alcance del operativo La entrega está destinada a productores ubicados fuera de las zonas comprendidas en las aplicaciones aéreas realizadas mediante avión y drones. Según el comunicado oficial, las zonas con aplicaciones aéreas mediante avión son 9 de Julio, Caucete, 25 de Mayo y Sarmiento. En tanto, las zonas con aplicaciones mediante drone son Zonda, Ullum y Calingasta. La cartera provincial recomendó consultar cada caso en particular por las zonas de exclusión de avión y drone en esos departamentos.

Documentación exigida Para retirar el insecticida, los productores deberán presentar fotocopia de la planilla de RENSPA vigente, es decir, el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios. También se pide fotocopia del DNI del propietario y, si el producto es retirado por un tercero, autorización firmada por el titular y el documento de la persona autorizada. Además, se requiere fotocopia de RUPA vigente y, en el caso de productores que hayan adquirido feromonas, fotocopia de la factura de compra.

La documentación solicitada, de acuerdo con el ministerio, permitirá verificar la condición del productor y asegurar una distribución correcta de los productos destinados al control de la plaga. La entrega se enmarca en un esquema de prevención que combina aplicaciones aéreas y distribución de insumos según la ubicación de cada finca. Esa segmentación busca evitar superposiciones con los tratamientos ya aplicados en determinados departamentos.

Consultas y seguimiento El ministerio indicó que los interesados pueden realizar consultas al 264 623-9867. El operativo se extenderá durante diez días hábiles administrativos, en el horario establecido, y la recomendación oficial es verificar previamente si cada establecimiento está alcanzado por las zonas de exclusión. La continuidad del programa dependerá de la cobertura territorial de las aplicaciones y de la presentación completa de la documentación exigida.