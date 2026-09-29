Desde octubre, el Chalet Cantoni Casa Cultural renovó su agenda con tres talleres orientados al movimiento, la expresión corporal y el bienestar. La programación incluye Chi Kung, danzas Candombe y Afro Guineana y un espacio de clown. La oferta se organiza para públicos distintos, con horarios, aranceles y requisitos de inscripción ya definidos.

Chi Kung es una práctica de origen chino que combina movimientos suaves, respiración consciente y concentración. Según la propuesta difundida por la Casa Cultural, los encuentros trabajarán relajación, postura y respiración, con ejercicios orientados al equilibrio entre cuerpo y mente. El taller se dictará los jueves de octubre, de 18:30 a 19:30, en el Chalet Cantoni, con un arancel de $25.000. Las inscripciones se realizan en un enlace informado por la institución y las consultas pueden hacerse al 264-4757318.

Afro Matriz – Danzas Candombe y Afro Guineana comenzará el lunes 5 de octubre y continuará durante octubre y noviembre, los lunes de 19 a 21. La actividad está abierta a todo público y no requiere experiencia previa. La propuesta apunta a un acercamiento al candombe y a las danzas afro guineanas a través del cuerpo, la música y los tambores, con trabajo sobre patrones rítmicos, pasos básicos y estilos. El taller estará a cargo de Anahí Araya y Devora Cereda, ambas con trayectoria en danza, percusión y gestión cultural, según la información difundida.

La formación tendrá nueve encuentros semanales, con una carga horaria total de 18 horas. El arancel será de $35.000 y la reserva de lugar se hará con el pago del 50%, de acuerdo con la convocatoria. Las inscripciones se tramitan por los teléfonos 264-5143146 y 264-4519025. La actividad prevé además una muestra final abierta al público, como cierre del proceso de trabajo colectivo.

La agenda también incorpora un taller de clown a cargo de Ceci Nievas. Se dictará los miércoles de octubre, de 18 a 20, y está destinado a mayores de 15 años sin experiencia previa en la técnica. La propuesta incluye improvisación, ritmo, movimiento y juego, con contenidos vinculados al acercamiento al payaso, registros emocionales, tendencias físicas, centros de energía, técnicas básicas para la escena, corporalidad, musicalidad y vínculo con el público. El valor del taller es de $35.000 y las consultas e inscripciones se canalizan al 264-5507019.

Con estas incorporaciones, el Chalet Cantoni Casa Cultural amplió su oferta de formación y encuentro para San Juan, con actividades que combinan prácticas corporales, danza, música y herramientas de expresión artística. La programación queda sujeta a los días y horarios informados por la institución, mientras continúan abiertas las inscripciones para cada propuesta.