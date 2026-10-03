La convocatoria nacional se acerca a la meta de 20.000 inscriptos. En San Juan, la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo registró 165 voluntarios.

La convocatoria nacional de voluntarios llegó a 19.750 inscriptos en todo el país y quedó a 250 de alcanzar la meta de 20.000. El dato marca que el registro está próximo a completarse y que la demanda de participación sigue en aumento.

En San Juan, la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo informó que 165 personas ya se sumaron a la convocatoria. Esa adhesión provincial forma parte del registro nacional y da cuenta de la participación local en una iniciativa de alcance federal.

La cifra total refleja el interés de personas de distintos puntos de la Argentina que decidieron inscribirse como voluntarios. Según el dato difundido, la meta establecida es llegar a 20.000 voluntarios, un objetivo que podría concretarse en los próximos días si se mantiene el ritmo de adhesiones.

La participación de esos voluntarios será clave para acompañar las distintas actividades previstas en el marco de la convocatoria. En ese esquema, la presencia de San Juan queda representada por los 165 inscriptos informados por la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo.

Con el registro a corta distancia del objetivo, el dato a seguir es la confirmación de cuándo se completará la nómina de 20.000 voluntarios. Hasta entonces, la evolución de las inscripciones será la variable central para medir el alcance final de la convocatoria.