El centro cultural tendrá dos jornadas abiertas esta semana. Habrá expositores, charlas, torneos y ferias entre el 1 y el 3 de octubre.

El Centro Cultural Conte Grand ofrecerá esta semana dos actividades con entrada gratuita: Identitur, el jueves 1 de octubre, y el Día Provincial del Gamer 2026, el sábado 3. Ambas propuestas se desarrollarán en el espacio de Las Heras y San Luis, y concentrarán actividades vinculadas con el turismo, la cultura y los videojuegos.

Identitur se realizará el jueves, entre las 15:00 y las 19:00, con la participación de expositores de distintos puntos de San Juan. Según la programación difundida, presentarán productos, emprendimientos y destinos, además de paneles y charlas con referentes del turismo, la cultura y la gastronomía local. La jornada también incluirá espectáculos artísticos en vivo, juegos y sorteos.

El sábado, de 13:00 a 22:00, el Conte Grand será sede del Día Provincial del Gamer 2026. La organización indicó que la edición tendrá un carácter especial porque la comunidad gamer de San Juan celebra sus diez años. La propuesta combinará competencias, entretenimiento y espacios de encuentro para público de distintas edades.

Competencias y ferias La programación prevé torneos de Counter-Strike 2, EA FC 26, Clash Royale, Valorant, Free Fire y 2XKO, entre otros juegos. También habrá sectores de computadoras, videojuegos para celulares y consolas, junto con desafíos y actividades participativas. La oferta apunta a reunir a jugadores, familias y asistentes interesados en la industria del entretenimiento digital.

Actividades complementarias La jornada se completará con una feria medieval, una feria comercial y de emprendedores, propuestas gastronómicas, activaciones de marcas, premios y transmisiones en vivo. La entrada será libre y gratuita en ambos casos. El cronograma deja como próximo hito el desarrollo consecutivo de las dos propuestas, primero el 1 de octubre y luego el 3 de octubre.