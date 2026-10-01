Juan Franco Bersezio señaló que el consumidor presta más atención al grano y a su procedencia. En San Juan, dijo que el café se toma más por la tarde y entre jóvenes.

Cada 1 de octubre se conmemora el Día Mundial del Café, una fecha orientada a visibilizar una de las bebidas más consumidas del mundo y el trabajo de toda su cadena de producción. En ese contexto, Juan Franco Bersezio, de la Escuela de Baristas, sostuvo que la industria atraviesa un momento de transformación por los cambios en los hábitos de consumo. Según afirmó, el consumidor muestra mayor interés por la calidad y el origen del grano.

Un mercado en cambio Bersezio señaló que Europa encabeza el ranking de consumo de café a nivel mundial y que, en Argentina, la mayor demanda se concentra en Buenos Aires y Córdoba. La referencia ubica el fenómeno en un mercado más amplio y permite dimensionar el lugar que ocupa el consumo local dentro de esa tendencia. En su lectura, el sector atraviesa un punto de inflexión asociado a una mayor información del consumidor.

Hábitos en San Juan El referente de la Escuela de Baristas también describió un comportamiento particular en San Juan: dijo que se toma más café durante la tarde que por la mañana. Agregó que los jóvenes cumplen un papel central en la instalación de nuevas tendencias vinculadas a esta bebida. Ese cambio de hábito, según su planteo, también redefine la demanda de productos y servicios asociados al café de especialidad.

Red de cafeterías Bersezio indicó además que la Academia de Baristas distribuye café molido y tostado a unas 25 cafeterías de la provincia. Ese circuito contribuye a sostener una oferta vinculada al café de calidad y a consolidar una cadena local de abastecimiento. La mención da cuenta de una actividad que no se limita al consumo final, sino que incluye formación, provisión y comercialización.

Recomendaciones de preparación Durante la entrevista, Bersezio dio tres consejos para mejorar la experiencia de consumo: tomar el café sin azúcar ni edulcorante para percibir mejor sabores y aromas, evitar el agua demasiado caliente y elegir un café de calidad preparado filtrado en manga, la tradicional bolsa de tela. Son pautas de preparación que, según su explicación, inciden en el resultado final de la bebida. En ese marco, el Día Mundial del Café funciona también como una referencia para observar cambios de consumo y prácticas de elaboración.