La Dirección participará entre el 1 y el 4 de octubre en Mendoza y el 2 y 3 en Rawson. Habrá venta de libros, talleres y propuestas para distintos públicos.

La Dirección de Bibliotecas Populares participará este fin de semana de las ferias del libro de Mendoza y Rawson con una agenda de actividades literarias y culturales orientadas a públicos diversos.

En la Feria del Libro de Mendoza, la presencia se extenderá desde este jueves 1 hasta el domingo 4 de octubre. Según la programación informada, el stand incluirá venta de libros de autores sanjuaninos, presentaciones de obras y actividades culturales.

Propuestas para familias y chicos Además, se prevén talleres de origami para chicos y familias, iniciativas de la Biblioteca Infantil Juan Pablo Echagüe y espacios para colorear dibujos. La oferta apunta a combinar circulación de libros con actividades de participación directa, en un formato que suele ampliar el alcance de las ferias entre lectores habituales y asistentes ocasionales.

En paralelo, la Feria del Libro y la Cultura Popular de Rawson se desarrollará el viernes 2 y el sábado 3 de octubre, de 10 a 13 y de 15 a 19. Durante esas jornadas habrá coloreado de dibujos, ruleta de preguntas y suelta de libros, además de talleres de cultura japonesa, fotobordado, dibujo y De abuelas y nietos.

Acompañamiento institucional En Rawson, la propuesta contará también con el acompañamiento de SADE San Juan, que realizará una suelta de poesía. Con estas actividades, la Dirección busca sostener presencia simultánea en dos espacios culturales de la región y llevar oferta literaria a distintos segmentos del público durante el mismo fin de semana.