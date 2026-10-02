Marcelo Delgado explicó en Telesol que los precios en Argentina se multiplican entre 5 y 7 veces. Señaló escala reducida, retraso cambiario y controles para evitar faltantes.

El analista Marcelo Delgado explicó en el programa De Sobremesa, de Telesol, por qué los medicamentos cuestan entre 5 y 7 veces más en Argentina que en otros mercados.

Tomó como referencia una publicación del médico sanitarista Roberto Borrone sobre precios en Europa y ubicó el problema como una carga directa sobre pacientes crónicos y sectores vulnerables.

La diferencia de valores, según su planteo, no responde a una sola causa sino a una combinación de factores de producción, distribución y regulación.

Estructura de costos





Delgado sostuvo que entre el laboratorio y el consumidor final intervienen distintos eslabones que encarecen el producto, incluidos incentivos vinculados con notas de crédito. También mencionó la escala reducida del mercado argentino, el retraso cambiario y la baja competencia para determinadas moléculas.

En ese marco, afirmó: «Desde que sale del laboratorio hasta que llega al consumidor final, más todos los incentivos vía nota de crédito y demás que son parte del precio, hacen que el medicamento cueste entre 5 y 7 veces más».

Comparaciones internacionales



El analista comparó el peso del gasto en remedios sobre el ingreso familiar y señaló que en Estados Unidos representa el 5%, mientras que en Argentina supera el 25%. Esa brecha, planteó, ayuda a dimensionar el impacto económico del precio de los fármacos en los hogares. La diferencia también se vuelve relevante para el sistema de cobertura, porque condiciona el acceso a tratamientos continuos y de alto costo.

Importación y trazabilidad

Sobre iniciativas como la de Mendoza para habilitar importaciones o el modelo de Chile, Delgado advirtió que la discusión no puede reducirse a abrir el ingreso de productos. Dijo que esa vía puede afectar la trazabilidad, es decir, el seguimiento del medicamento desde su origen hasta la dispensa, y la consideró un punto sensible para la industria farmacéutica. En ese tramo recordó problemas recientes con partidas defectuosas de anestésicos y sostuvo: «No es tan sencillo importar porque perdés parte de la cadena de trazabilidad y eso sería hiper peligroso para la industria farmacéutica».

Antecedentes y próximos pasos

Delgado repasó antecedentes de intervención estatal en el sector, entre ellos medidas impulsadas durante el gobierno de Arturo Illia y las recetas genéricas promovidas en la gestión de Eduardo Duhalde. Planteó que cualquier reforma debe ser «inteligente» para evitar faltantes de medicamentos en el mercado. También dejó una advertencia sobre el efecto de una regulación mal calibrada: «Tiene que ser inteligente para que no se quede la gente sin medicación, porque la otra te cierran el grifo y chao».