La campaña solidaria se realizará el domingo 4 de octubre en el Museo de la Memoria Urbana, con música en vivo y el trabajo del estilista Miguel Ángel Alesi para juntar mechones destinados a pacientes en tratamiento.

La Fundación María Echenique (Fundamé) anunció la realización de la tercera edición de la campaña solidaria "Trenzando Voluntad", orientada a recolectar cabello para la confección de pelucas para personas bajo tratamiento oncológico. La actividad se desarrollará el domingo 4 de octubre, de 16 a 20 horas, en el Museo de la Memoria Urbana, ubicado en el Parque de Mayo. Claudia García y Rosita Moral, colaboradoras del Banco de Pelucas de la institución, difundieron la convocatoria en una entrevista en los estudios de Telesol.

La jornada combinará la donación de cabello con actividades recreativas y musicales. En el interior del museo se realizarán los cortes de pelo a los voluntarios, a cargo del estilista Miguel Ángel Alesi junto a su equipo, mientras que en el espacio al aire libre se desarrollará una propuesta artística con bandas en vivo, entre ellas Pijama Party. La organización del evento es conjunta entre Fundamé, Nutrición en Vivo y la Fundación Modo de Vida.

Origen del banco

El Banco de Pelucas de Fundamé se originó a partir de convocatorias solidarias realizadas en 2012 y 2014, según relataron García y Moral. "Tener esta nueva posibilidad de volver a tenerlo nos llevó a formar el primer banco de pelucas, te podría decir, de la Argentina. Es el de San Juan, que lo tenemos en Fundamé. Y ahí ya se han beneficiado muchas mujeres, ya han pasado casi 1.800 señoras", explicaron las voluntarias durante la entrevista.

En la actualidad, el banco dispone de un stock de 45 pelucas, según precisaron las colaboradoras. Cada unidad se presta por un período de entre ocho meses y un año, lapso en el que sufre desgaste por el uso, lo que genera la necesidad de una reposición continua a través de nuevas campañas de donación como la que se realizará el 4 de octubre.

Atención y turnos

La entrega de pelucas es gratuita y se realiza los miércoles de 16 a 19 en la sede de Santa Lucía, ubicada en Avenida Sarmiento 1437 Este, con turno previo al 424-5793. Según detallaron García y Moral, el sistema de turnos busca garantizar una atención personalizada: "Para darle a esa persona que va a buscar la peluca el tiempo necesario para medirse, para probarse, porque muchas veces llegan con una expectativa de que yo tenía el pelo de este color, yo tenía este corte, y nosotros con Rosita abrimos el armario y empezamos a ver", señalaron.

Cómo donar

Quienes deseen colaborar pero no puedan asistir a la jornada del 4 de octubre, o ya cuenten con el cabello cortado, pueden acercarlo directamente a la sede institucional, informaron las colaboradoras. Los requisitos establecidos contemplan un largo mínimo de 30 centímetros, que el cabello esté limpio y seco, y que se presente atado desde un extremo en forma de colita o trenza; se admite también cabello teñido o con procesos de tintura.

Datos a seguir: la jornada de donación y espectáculos se realizará el domingo 4 de octubre, de 16 a 20 horas, en el Museo de la Memoria Urbana (Parque de Mayo). La entrega de pelucas continúa los miércoles de 16 a 19 en Avenida Sarmiento 1437 Este, Santa Lucía, con turno al 424-5793.