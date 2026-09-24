Con el impulso de Roche, Cuyo fue sede del “Encuentro trasandino: construyendo redes por la hemofilia”, una actividad de dos jornadas orientada a actualizar criterios de abordaje y fortalecer el trabajo conjunto entre equipos de la región. Participaron profesionales de San Juan, San Luis y Mendoza, junto con médicos de Chile. La propuesta se organizó como un espacio de intercambio técnico sobre una enfermedad hereditaria poco frecuente que exige seguimiento clínico y articulación interdisciplinaria.

La hemofilia altera la coagulación de la sangre y puede provocar sangrados en órganos y articulaciones, por lo que su atención no se limita a una sola especialidad. En ese marco, la convocatoria reunió a hematólogos, bioquímicos, traumatólogos, kinesiólogos, imagenólogos y enfermeros, entre otros profesionales. El objetivo fue compartir herramientas para mejorar la coordinación de los equipos que atienden a personas con esta patología a lo largo de toda su vida.

Intercambio trasandinoLa actividad incluyó espacios para poner en común experiencias de Argentina y Chile, con foco en las prácticas y los desafíos de atención en ambos países. En una conversación sobre la construcción de equipos multidisciplinarios participaron la Dra. María Elizabeth Arrieta, presidenta de la Asociación Argentina de Hemofilia de la República Argentina (AAHDA), y equipos del Hospital Rawson y de la Fundación Lozanía. Según la organización, esa instancia buscó ordenar criterios de trabajo y reforzar vínculos entre instituciones que intervienen en el tratamiento.

“Cada especialidad aporta una mirada que necesitamos integrar para acompañar mejor a las personas con hemofilia. Compartir casos y experiencias con colegas de Cuyo y Chile nos permite aprender de otras formas de trabajo y reconocer qué podemos mejorar en nuestros propios equipos”, señaló la Dra. María Elizabeth Arrieta. La agenda también contempló una actualización sobre evidencia científica en el tratamiento de la hemofilia, a cargo del Dr. Guillermo Arbesú, además de presentaciones sobre la experiencia argentina, expuesta por Arrieta, y la chilena, presentada por el Dr. José Luis Lamas y la Dra. Pamela Alejandra Zúñiga Contreras.

Laboratorio y casos clínicosOtro eje del encuentro fue la actualización del laboratorio en hemofilia, con la participación de las bioquímicas Mara Melián y Marcela Chiofalo. En la segunda jornada, el trabajo se concentró en la discusión de casos clínicos con la intervención de los doctores José Luis Lamas, Andrea Torresi, María Elizabeth Arrieta y Virginia Canónico. El cierre reunió a los especialistas para revisar conclusiones orientadas a mejorar el tratamiento y la atención integral de las personas con esta enfermedad.

Arrieta sostuvo que el intercambio iniciado en estos encuentros debe continuar en la práctica cotidiana, con profesionales que puedan consultarse y compartir conocimientos más allá de su institución o provincia. La iniciativa se presentó como un mecanismo para fortalecer capacidades locales y acercar información técnica a los equipos que trabajan con hemofilia en la región. Según lo expuesto en la actividad, la continuidad de ese vínculo entre instituciones será la variable a seguir en adelante.