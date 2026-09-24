Los médicos Fernando Mercado Pechuan y Juan Cruz Rodríguez, del Instituto Médico Urológico, adelantaron la actividad en el Parque de Mayo y remarcaron la resistencia masculina a los controles preventivos.

Los urólogos Fernando Mercado Pechuan y Juan Cruz Rodríguez, directores médicos del Instituto Médico Urológico (IMU), visitaron los estudios de Telesol para anticipar la segunda edición de la caminata de concientización contra el cáncer de próstata en San Juan. Según confirmó Mercado Pechuan durante su participación en el programa Sentite Joven, la jornada se realizará a fines de noviembre en el Parque de Mayo, una vez concluida la Fiesta Nacional del Sol. El encuentro busca reforzar la detección temprana de una enfermedad que, según remarcaron los especialistas, presenta mejores pronósticos cuando se diagnostica a tiempo.

Charlas durante noviembre

Además de la caminata, el equipo del IMU tiene previsto dictar charlas informativas a lo largo de todo noviembre para sensibilizar a la comunidad sobre la enfermedad. "Aprovecho estas oportunidades porque la manera de poder llegar a las casas es a través de la información", explicó Mercado Pechuan sobre el objetivo de la agenda de actividades.

Resistencia a los controles

Los profesionales coincidieron en que existe una resistencia mayor entre los hombres para realizar consultas preventivas en comparación con las mujeres. Rodríguez graficó esa conducta con una comparación con el mantenimiento vehicular: "Es muy común del hombre que si no siente nada no se hace ningún control, ni ningún chequeo con el médico. Esto es como cuando tenemos el auto y le hacemos el service todos los años", señaló el especialista.

Litiasis renal en la región

Mercado Pechuan también se refirió a las afecciones más recurrentes en la región cuyana y subrayó la importancia de una hidratación adecuada para prevenir patologías renales. "Acá en San Juan tenemos una alta incidencia de pacientes con litiasis, que es la famosa piedra, por una cuestión del clima y cuestiones del tipo de agua", detalló, y precisó que el abordaje de estos casos se realiza de manera interdisciplinaria junto a nefrólogos y nutricionistas.

Atención y prejuicios

Los médicos indicaron que el centro atiende de 14 a 21 frente al Híper Libertad, sobre calle Scalabrini Ortiz. Rodríguez cerró la entrevista con un llamado a desarmar los prejuicios en torno a la salud masculina: "Que se termine el tabú de la salud del hombre, de la próstata, salud sexual, que también todo eso hay que hablar", concluyó el urólogo.