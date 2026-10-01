La vicepresidenta Victoria Villarruel sostuvo en Madrid que las políticas públicas deben orientarse a la industrialización y al apoyo de las pequeñas y medianas empresas, durante su participación en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano. En su exposición, vinculó ese enfoque con el empleo, la producción y el desarrollo federal. La intervención se produjo en un ámbito parlamentario regional y dejó definiciones sobre el rol del Estado frente a la transformación tecnológica.

Al referirse a la expansión de la Inteligencia Artificial en el trabajo, Villarruel afirmó que existe una “escrucijada” y sostuvo que es necesario “situar al ser humano que trabaja en el centro de toda innovación tecnológica”. También señaló: “El debate sobre la Inteligencia Artificial no es meramente técnico, es una encrucijada humana, no habrá un Estado eficiente, ni una democracia plena, si no situamos al ser humano que trabaja en el centro de toda innovación tecnológica. El desarrollo, la producción y el trabajo son los verdaderos cimientos de Iberoamérica”.

Apoyo a PyMEs En otro tramo de su discurso, la presidenta del Senado advirtió que, si los Estados y los Parlamentos no intervienen con “programas audaces de apoyo” para la Pequeña y Mediana Empresa, la reconversión tecnológica puede profundizar la inequidad en la distribución del “dividendo digital”. Sostuvo además que las PyMEs son “el verdadero motor” del empleo, una definición que ubicó el eje de su mensaje en la preservación de puestos de trabajo frente al cambio tecnológico. En ese marco, reclamó “políticas públicas serias que defiendan el arraigo federal y la industrialización”.

Empleo y política económica Villarruel también planteó que “ante el desafío del empleo, la respuesta jamás puede ser el repliegue asistencialista ni la resignación de un subsidio permanente”. Agregó que “ninguna transferencia económica va a sustituir jamás la dignidad sagrada del trabajo” y cerró con una defensa del trabajo como “norte innegociable de toda política económica”. La formulación dejó una posición alineada con el desarrollo productivo y con una crítica a los mecanismos de asistencia permanente como solución principal frente a la pérdida de empleo.

Agenda bilateral En paralelo a su participación en el foro, Villarruel mantuvo reuniones con representantes parlamentarios de Paraguay, Chile y la Unión Europea. El miércoles se reunió con el diputado nacional de Paraguay por el departamento de Boquerón, Francisco Petersen Veiluva, y con autoridades parlamentarias chilenas: la presidenta del Senado, Paulina Núñez Urrutia; el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri Vergara; y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand Zavala. El jueves completó la agenda con una reunión bilateral con el vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons.

La actividad de la vicepresidenta en Madrid quedó centrada en dos planos: el debate sobre la industrialización y el trabajo en la era digital, y la construcción de vínculos parlamentarios con referentes de la región y de Europa. El foro y los encuentros bilaterales forman parte de una agenda que, por ahora, no incluyó anuncios concretos, pero sí definiciones políticas sobre empleo, PyMEs y desarrollo productivo.