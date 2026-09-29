Docentes y no docentes iniciarán este miércoles una nueva medida de fuerza en todo el país. Reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial del 33,4%.

El personal docente y no docente de las universidades públicas comenzará este miércoles un paro de 72 horas para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial del 33,4%. La medida alcanzará a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y al resto de las casas de altos estudios del país. El reclamo se inscribe en un conflicto abierto por la ejecución de la norma y por la actualización de los haberes del sector.

Reclamo judicial En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, la secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), Laura Carboni, sostuvo que hasta el momento “nadie del Gobierno se comunicó con ellos” y que “no tienen expectativas” de que la gestión del presidente Javier Milei cumpla con la normativa que reclaman. La dirigente agregó que el juez federal Diego Martín Cormick intimó al Gobierno a pagar de manera integral la cautelar al 30 de septiembre, dentro de los cinco días posteriores a la notificación.

Situación procesal Carboni señaló que, según lo que conocen los gremios, el Gobierno no respondió a esa intimación y circuló la versión de una apelación, aunque afirmó que todavía no fue presentada formalmente. También dijo que, en términos jurídicos, “no cabe lugar para ninguna apelación” y advirtió que, si no se cumple lo ordenado por Cormick, “empiezan a sumarse las multas por el no pago”, salvo que el Ejecutivo decida abonar lo que resta de la cautelar. Esa referencia ubica el conflicto en el plano judicial además del salarial.

Medidas y alcance Por el momento, los sindicatos no percibieron aumentos más allá del 3% adicional previsto para octubre, sobre los haberes de septiembre, y tampoco hubo un nuevo diálogo con el Gobierno a través de funcionarios. En paralelo, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA abrirá sus puertas a la comunidad de 9 a 19 como parte de las acciones de reclamo, con asesoramiento para emprendedores, recomendaciones para prevenir estafas, resolución de deudas, ayuda para cumplir obligaciones fiscales, análisis de recibos de sueldo y propuestas culturales.

Plan de lucha La medida fue votada por la CONADU y la CONADU Histórica, dos de las federaciones docentes más grandes del país, y se suma a los planes de lucha de la FATUM, ADUBA, APUBA, Feduba y la UTE, que mantienen paros de 24 horas en distintas sedes. Además, este jueves habrá un abrazo simbólico en la Facultad de Medicina como acción de visibilidad, con la posibilidad de una radio abierta o actividades participativas para quienes se acerquen.

El reclamo por la aplicación de la ley comenzó a fines del año pasado, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó acciones de amparo porque el Poder Ejecutivo no puso en práctica la norma, con el argumento de la falta de fondos. Esa discusión continúa abierta y se proyecta hacia la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el jueves 15 de octubre.