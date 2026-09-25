En el encuentro con el jefe de Gabinete estará también el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibirá este viernes por la tarde a los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Marcelo Orrego (San Juan) en la Casa Rosada,.

Santilli se reunirá con ambos mandatarios provinciales cuyanos tras la sanción en el Senado de la Ley de Zonas Frías y con la negociación todavía abierta por la reforma electoral, estancada desde hace meses en la Cámara alta.

Tanto Cornejo como Orrego son dos aliados del oficialismo en el Congreso y se mantienen desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, quien ya regresó de su viaje a Estados Unidos, donde disertó en la Asamblea General de la ONU.

La ronda de reuniones de Santilli con gobernadores fue reactivada hace poco más de una semana, cuando el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados el Presupuesto 2027, que se discutirá en la Comisión de Presupuesto y Hacienda desde mediados de octubre.