El canciller pidió que Santiago respete los compromisos vigentes tras una ronda de negocios en Punta Arenas. La Cancillería seguirá monitoreando la iniciativa.

Argentina puso bajo la lupa el proyecto de corredor marítimo entre Punta Arenas y las Islas Malvinas. El canciller Pablo Quirno advirtió al gobierno de José Kast que espera que Chile cumpla los acuerdos vigentes que respaldan el reclamo argentino de soberanía sobre el archipiélago.

La administración trasandina se comprometió a respetar la posición argentina en foros internacionales. Además, ambos gobiernos acordaron que Chile no brindará apoyo logístico para la explotación de recursos naturales en las islas, un punto central de la relación bilateral.

El mensaje llegó después de una ronda de negocios entre empresarios de las Malvinas y proveedores chilenos en Punta Arenas. La Cancillería argentina monitorea la actividad y ratificó que la estrategia para recuperar la soberanía seguirá siendo pacífica y diplomática.

Qué le exige Argentina al gobierno chileno

Pablo Quirno habló con Radio La Red y fue directo.