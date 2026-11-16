La Cámara de Diputados de San Juan llevará a cabo este martes 17 de noviembre, a partir de las 9 horas, la Cuarta Sesión Especial del presente período legislativo.

La convocatoria fue formalizada a través del Decreto N° 567-VPP-2026 para tratar un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo provincial, referido al “Fideicomiso Aporte DIA Vicuña”.

Durante la jornada parlamentaria, los legisladores abordarán de manera exclusiva la Comunicación Oficial enviada por el Poder Ejecutivo mediante el Mensaje N° 72 (Expediente N° 2841-2026). Se trata de un proyecto de ley que propicia la aprobación legislativa del contrato de fideicomiso público denominado “Fideicomiso Aporte DIA Vicuña y su Anexo I”.

El citado instrumento fiduciario fue celebrado el 7 de octubre de 2026 entre la Provincia de San Juan -representada por el gobernador Marcelo Orrego y el ministro de Minería, Juan Pablo Perea Fontivero- y el Banco de San Juan S.A., a través de sus apoderados, Gustavo Daniel López y Adolfo Emilio Muchino. Dicho acuerdo responde al Acta Compromiso ratificada oportunamente por el Decreto N° 1066-MM-2026 y aprobada mediante la Ley N° 2836-M.

Alcances y ejes de la iniciativa

Según los fundamentos elevados por el Ejecutivo provincial, el proyecto busca dotar de respaldo institucional y jurídico al contrato celebrado, consolidando un marco adecuado para la instrumentación y ejecución de los compromisos asumidos por la Provincia.

En este sentido, la constitución del fideicomiso establece un esquema específico de administración y afectación de los recursos comprometidos, estructurado sobre los siguientes ejes centrales: