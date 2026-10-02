La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, desplazó a la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, y designó en su lugar a Mariano Sartoris, abogado que ya se desempeñaba en el área laboral del ministerio. La decisión se enmarca, según fuentes oficiales citadas por Infobae, en una “restructuración administrativa” y en un proceso de reorganización de toda la cartera. El recambio vuelve a modificar una dependencia clave para la negociación salarial y la administración de las relaciones laborales a nivel nacional.

Desde el entorno ministerial señalaron que “la gente en la que más confía la ministra es la que ocupa los cargos”, aunque aclararon que el desplazamiento de Testa no respondió a un cuestionamiento sobre su desempeño. La explicación oficial atribuyó el cambio a una reestructuración general del ministerio. En ese esquema, Sartoris aparece como un funcionario de confianza de Pettovello, con presencia previa en el área jurídica de la cartera.

Sartoris había sido subsecretario Administrativo en la Secretaría de Trabajo y, en junio pasado, tras la absorción de las áreas jurídicas y administrativas por parte de Capital Humano, fue designado subsecretario Legal del ministerio. Al asumir ese cargo, se difundió que su “trayectoria profesional en el ámbito del Derecho fue uno de los factores considerados para su nombramiento” y que su experiencia en el sector público y privado permitiría “abordar los desafíos legales” de la cartera. Esa descripción oficial lo ubicó en una estructura donde la revisión y validación jurídica de iniciativas ministeriales quedó concentrada en un mismo esquema de trabajo.

El Observador informó que el nuevo subsecretario de Trabajo se desempeñó en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: entre diciembre de 2011 y 2015 estuvo en la Gerencia Operativa de Recursos Humanos y antes ocupó cargos en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público entre 2005 y 2010. Antes de llegar a Capital Humano también trabajó en el ámbito de las relaciones laborales de la Cámara de Diputados. Ese recorrido explica por qué fue incorporado primero al área legal y ahora pasa a una dependencia directamente vinculada con la gestión laboral.

Testa había sido designada a fines de noviembre de 2024, promovida por Julio Cordero, titular del área. Hasta entonces se desempeñaba como directora general de Relaciones Laborales del gobierno porteño, donde había sido ascendida por el ex secretario de Trabajo porteño Ezequiel Jarvis. Según informó en su momento Infobae, en su nombramiento pesaron su experiencia en gestión y sus vínculos con sindicalistas y empresarios. Cordero impulsó su llegada a Nación y contó además con el antecedente de que Testa había integrado el equipo de abogados de la UOCRA, conducida por Gerardo Martínez.

Con el cambio dispuesto por Pettovello, Sartoris se convierte en el sexto funcionario en ocupar la Subsecretaría de Trabajo desde diciembre de 2023. Antes de Testa estuvieron en ese puesto Martín Huidobro, echado en octubre de 2024, Horacio Pitrau, Mariana Hortal Sueldo y Liliana Archimbal; en los tres últimos casos, se trató de abogados vinculados con Jorge Triaca, referente laboral del PRO. En la gestión de Testa, además, quedaron bajo su órbita las negociaciones salariales, la renovación de convenios colectivos de trabajo y la Dirección de Asociaciones Sindicales, que estuvo un año a cargo de Claudio Aquino hasta que Pettovello nombró allí a Ramiro Cherñetz, abogado del sector empresarial.