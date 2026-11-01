Funcionarios nacionales y porteños supervisaron los trabajos en el Monumento a los Españoles para la Misa y la Vigilia de los Jóvenes. El operativo será el 9 y 10 de noviembre.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recorrieron la zona del Monumento a los Españoles, en Palermo, donde avanzan los preparativos para recibir al papa León XIV en la Misa y la Vigilia de los Jóvenes, previstas para el 9 y el 10 de noviembre. La actividad se concentrará en ese sector de la Ciudad de Buenos Aires, con impacto directo sobre la circulación y la organización de accesos. Según los funcionarios, el operativo se coordina entre Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Coordinación entre jurisdicciones Karina Milei sostuvo que el objetivo fue “demostrarle a la gente que se puede trabajar juntos” y pidió disculpas a los porteños por las molestias que generará el dispositivo. También definió el encuentro como “un hecho histórico”, aunque la referencia concreta de la recorrida fue la organización de las actividades papales y la articulación entre áreas de gobierno. Por su parte, Jorge Macri afirmó que el trabajo es “en equipo” con las áreas de Cultos, Seguridad, Jefatura de Gabinete y la Secretaría General de la Presidencia.

Operativo y alcance El jefe de Gobierno porteño agregó que la coordinación también incluye a la provincia de Buenos Aires, debido al tramo en el que el Papa dejará la Ciudad. En esa línea, señaló que se busca preparar el evento para que “todo el mundo pueda disfrutarlo” y remarcó que la Ciudad y la Argentina deben mostrarse “como lo que son: una tierra de paz y de convivencia”. La referencia política y organizativa de la recorrida quedó centrada en la logística del acto y en la distribución de responsabilidades entre jurisdicciones.

Funcionarios presentes En la actividad participaron, por parte de Nación, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el secretario de Culto, Agustín Caulo. Por la Ciudad estuvieron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; y el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo. La presencia de esas áreas anticipa un esquema de control y coordinación que involucra seguridad, culto y organización institucional.

Accesos y seguridad Jorge Macri adelantó que desde Olleros hasta el Monumento a los Españoles habrá pantallas y audio para quienes no lleguen al sector del escenario. También dijo que la intención es recibir a mucha gente tanto el lunes como en la Vigilia del martes, con “mucha seguridad” y “una inversión muy importante”, aunque no precisó montos. El dato operativo relevante es que el dispositivo buscará ampliar la capacidad de seguimiento del evento y ordenar la circulación en un área de alta concurrencia.

La visita papal fue presentada por los funcionarios como una oportunidad para una convocatoria masiva de fieles y de personas interesadas en el mensaje de unidad y paz atribuido al Santo Padre. El cronograma informado ubica las actividades principales en 9 y 10 de noviembre, por lo que en los próximos días continuará el despliegue logístico en la zona de Palermo.