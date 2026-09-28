El Gobierno de Javier Milei envió al Senado el pliego de Gonzalo Luis Gassull para cubrir el Juzgado Federal N°1 de San Juan, vacante desde la jubilación de Miguel Ángel Gálvez en noviembre de 2022. El cargo tiene competencia electoral en la provincia, por lo que su cobertura adquiere relevancia institucional de cara a las elecciones de 2027. El trámite ahora queda sujeto a la aprobación de la Cámara alta.

Gassull, actual secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, integró el Concurso N°486 junto con los sanjuaninos Ezequiel Recio y Gema Guillén. El Consejo de la Magistratura aprobó la terna en diciembre de 2024 y la elevó al Poder Ejecutivo para que el Presidente definiera entre los tres postulantes. Aunque ingresó tercero en la terna, fue el elegido por la administración nacional.

En el concurso, el orden de mérito había ubicado a Recio con 166 puntos, a Guillén con 165,4 y a Gassull con 156,1, noveno entre todos los aspirantes. Recién después de las entrevistas personales el mendocino logró ingresar en la terna final. Esa diferencia entre el puntaje previo y la decisión política posterior explica por qué la definición dejó de ser técnica en esta instancia y pasó al plano de la selección presidencial dentro del procedimiento constitucional.

Trámite pendiente

El juzgado permaneció bajo subrogancia desde la salida de Gálvez, es decir, con cobertura provisoria de otro magistrado. Con el pliego ya remitido al Senado, la designación entra en su etapa final: primero deberá pasar por la Comisión de Acuerdos y luego ser tratada en el recinto. Hasta que ese proceso concluya, la vacante seguirá cubierta en forma interina.

Antecedentes y apoyos

En el entorno judicial y político, el nombre de Gassull circuló con respaldo en distintos sectores, incluidos referentes del peronismo provincial y de La Libertad Avanza a nivel nacional. También se mencionó el acompañamiento de Juan Ignacio Pérez Curci, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, tribunal en el que Gassull se desempeña como secretario. Como antecedente profesional reciente, Gassull dirigió el Manual práctico de la Oficina Judicial, sobre el sistema acusatorio en el Distrito Cuyo, trabajo prologado por Pérez Curci.

Vínculo con Justicia

Otro dato surgido en el proceso fue el diálogo entre Gassull y el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, durante una visita del funcionario a San Juan. Consultado sobre la terna, Mahiques evitó confirmar una preferencia y dijo: "No soy ni cerca amigo", en referencia a ese vínculo. La definición final quedó ahora en manos del Senado, que deberá resolver si presta acuerdo al pliego para cubrir un juzgado clave por su competencia federal y electoral.