El presidente Javier Milei descartó que la Argentina esté entrando en una recesión y defendió el criterio con el que su Gobierno mide la actividad económica. En una entrevista con LN+, sostuvo que los indicadores desestacionalizados no captan adecuadamente el momento actual por las transformaciones que atraviesa la estructura económica.

La discusión se activó después de que JP Morgan revisara a la baja su estimación de crecimiento para 2026 y proyectara una contracción del 4% a tasa anualizada durante el tercer trimestre. Esa previsión implicaría una caída cercana al 1% respecto del período abril-junio. A su vez, el segundo trimestre cerró con una baja del 0,6% del PBI, aunque todavía no se conocen los datos oficiales de agosto y septiembre.

Para que se configure técnicamente una recesión deben registrarse dos trimestres consecutivos de contracción. Milei cuestionó a los economistas que advierten sobre ese escenario a partir de los últimos números de actividad y habló de “deshonestidad intelectual”. También atribuyó parte de esas lecturas al “odio que le tienen a este gobierno”.

Indicadores y actividad

El jefe de Estado explicó que el Ejecutivo presta especial atención al indicador de tendencia-ciclo, en lugar de concentrarse solo en las mediciones desestacionalizadas. Según su planteo, esas series se construyen tomando como referencia el comportamiento histórico de la economía y pueden perder precisión cuando hay cambios estructurales. “Si una economía tiene muchos cambios estructurales, los desestacionalizados miden mal”, afirmó. También señaló que el Estimador Mensual de la Actividad Económica presenta alta volatilidad y dijo que por eso el Gobierno prioriza el indicador tendencia-ciclo.

Más allá de la discusión metodológica, Milei aseguró que su expectativa es que la Argentina complete cuatro años consecutivos de crecimiento. Además, afirmó que el país está en niveles máximos de consumo, exportaciones y PBI. En el mismo reportaje, relativizó el aumento de la desocupación al 7,9% en el segundo trimestre y sostuvo que no representa una diferencia sustancial frente a 2023, al compararlo con un promedio histórico cercano al 9,8%.

Empleo y financiamiento

El Presidente atribuyó el aumento del desempleo a un proceso de “reacomodamiento de recursos” y al incremento de personas que comenzaron a buscar empleo. También afirmó que desde el inicio de su gestión se generaron más de 500.000 puestos de trabajo y que la cifra llega a 600.000 al descontar las bajas en el sector público. A la vez, ubicó el crecimiento de la informalidad laboral en 2020, durante la pandemia.

En materia financiera, Milei sostuvo que el Gobierno tiene cubiertas las necesidades de financiamiento del sector público hasta fines del año próximo. “¿Cuál es la probabilidad de default que da el mercado a este gobierno? Es cero”, dijo. También enumeró recursos que, según su exposición, están disponibles para enfrentar una eventual dolarización de carteras en el período electoral: más de 20.000 millones de dólares acumulados desde las elecciones, otros 20.000 millones por el swap con Estados Unidos, una cifra similar vinculada con el acuerdo con China y una posición potencial de 15.000 millones de dólares en futuros.

Escenario político

El Presidente vinculó el resultado electoral con las expectativas de los inversores y planteó que la votación definirá entre dos modelos de país. Aseguró además que “el 70% no quiere volver a ese pasado”. En ese contexto, el riesgo país cerró la última semana por encima de los 600 puntos básicos, su nivel más alto del año, en un escenario en el que analistas señalan la incertidumbre electoral como uno de los factores de presión.

También se refirió a las diferencias internas dentro de La Libertad Avanza y buscó relativizarlas. “Los liberales no somos manada; hay distintas miradas”, expresó. En ese tramo destacó a Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, a quien describió como una dirigente que “conoce la lógica argentina”. “No la subestimen”, advirtió. Hacia el final, volvió a cuestionar al exministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay por sus críticas sobre el impacto de Vaca Muerta en Neuquén y lo calificó como “el campeón del gradualismo”.