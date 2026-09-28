Máximo Kirchner afirmó este lunes que Cristina Fernández de Kirchner tiene “la voluntad” de ser candidata en las próximas elecciones presidenciales. Lo dijo en una entrevista con Infobae al Mediodía, en la que también vinculó su situación judicial con la discusión sobre la competitividad electoral del peronismo.

El diputado nacional sostuvo que, desde que la ex presidenta inició el camino ante la ONU para revisar el fallo que la condenó e inhabilitó para competir, “creo que tiene una voluntad de representar los intereses de argentinos y argentinas, que entienden que ella puede ser nuevamente...”. Según explicó, la estrategia jurídica está concentrada en el plano internacional y apunta a que se revisen la causa y los efectos de la sentencia sobre sus derechos políticos y civiles.

Revisión internacional

Kirchner señaló que los abogados de Cristina Fernández de Kirchner acudieron a organismos de la ONU para que se analice la condena y se restituyan sus derechos. En ese marco, describió el fallo como una resolución en la que “es más alta la accesoria que la principal”, en referencia a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La afirmación se dio en un contexto en el que algunos juristas sostienen que la sentencia impediría asumir cargos, pero no anularía derechos electorales.

Consultado sobre una eventual candidatura por vías alternativas, el líder de La Cámpora no descartó ninguna opción. En ese punto, advirtió: “Sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad”. También sostuvo que la situación “le hace mal a la democracia argentina” porque, según dijo, hay “tantos millones de argentinos y argentinas” que quieren votar a una persona y no pueden hacerlo, lo que “empieza a falsear el sistema democrático”.

La interna peronista

Kirchner describió una fragmentación visible dentro del Partido Justicialista, con sectores identificados como kirchnerismo, kicillofismo y gobernadores que, según dijo, acompañaron iniciativas como el RIGI y la reforma laboral. Cuestionó además a quienes impulsan un perfil más pragmático sin discutir resultados y afirmó: “Si un sector del peronismo da quórum para la reforma laboral, en algún lado hay que discutir”.

En ese tramo, agregó que el problema de fondo es que “el pragmatismo está fuertemente relacionado con el resultado que se busca” y recordó que su espacio intentó competir en internas, pero no obtuvo la misma disposición de otros sectores. Más adelante, al referirse a la derrota de 2023, reconoció que subestimó a Javier Milei como adversario electoral y dijo que fue Cristina Fernández de Kirchner quien advirtió antes el crecimiento del entonces candidato libertario. También interpretó que Milei capitalizó el desencanto que, a su juicio, dejaron el macrismo y el Frente de Todos.

Competencia electoral

Sobre una eventual elección sin la expresidenta en la boleta, el diputado fue terminante: el espacio “pierde competitividad, mucha”. En ese mismo tramo recordó que Cristina Fernández de Kirchner es una de las dos figuras de la historia argentina —junto a Juan Domingo Perón— que integró tres fórmulas presidenciales y resultó electa en todas ellas. Como cierre, afirmó que en sectores juveniles y populares crece el respaldo a la ex mandataria, mientras cuestionó que “la única que está presa es ella y la casta sigue”.