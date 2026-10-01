La propuesta alcanza a 11 escuelas de nueve departamentos y suma a la modalidad de jóvenes y adultos. El 14 de octubre se hará un plenario para definir líneas de trabajo.

Más de 4.000 estudiantes de 11 escuelas secundarias de San Juan participan de la Red de Secundarias Innovadoras, una iniciativa oficial orientada a incorporar proyectos, desafíos y herramientas digitales en la enseñanza. La propuesta se desarrolla en instituciones de nueve departamentos y también alcanza a la modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos.

El programa articula actividades en las escuelas y en espacios del Ministerio de Educación, con equipos de mejora integrados por referentes institucionales y talleristas vinculados con habilidades socioemocionales, educación financiera y alfabetización digital. Según la información oficial, cada institución cuenta con tres talleristas para acompañar el desarrollo de las propuestas y el seguimiento pedagógico.

Seguimiento institucional Este jueves, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mercedes Miguel, visitaron el Centro Tecnológico, donde observaron el trabajo de los talleristas con los estudiantes. Durante la jornada también recorrieron las instalaciones del espacio educativo y luego la Casa de Sarmiento.

Fuentes sostuvo que “la transformación de la secundaria tiene sentido cuando llega al aula y permite que nuestros estudiantes puedan aprender de otra manera. Queremos que participen, que puedan plantear preguntas, trabajar en proyectos y encontrar soluciones. Este proceso nos permite acompañar a las escuelas y, al mismo tiempo, escuchar lo que los jóvenes tienen para aportar a la escuela que queremos construir para el futuro”. La afirmación fue formulada en el marco de una política que la provincia desarrolla desde 2024 con el programa Transformar la Secundaria.

Metodologías activas La red promueve el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), una modalidad en la que los equipos institucionales parten de diagnósticos propios para identificar necesidades y desafíos y diseñar propuestas que articulen distintos espacios curriculares. La iniciativa se organiza en cuatro ejes: organización institucional; enseñanza y aprendizaje; acompañamiento de las trayectorias educativas; y desarrollo profesional.

La agenda oficial prevé para el 14 de octubre una instancia plenaria para conformar el Consejo Consultivo de Secundarias Innovadoras de San Juan, con estudiantes representantes de las instituciones que integran la red. Esas definiciones serán luego elevadas al ámbito nacional, cuya presentación está prevista para el 27 de octubre.